„Stála vás ta kniha hodně práce, Čapku?“ Do kin přicházejí Hovory s TGM

Zámek v Topolčiankách, oblíbené Masarykovo sídlo. Dva muži, kteří se stali symboly první republiky, a také myšlenky, které formovaly svou dobu. Nový film Hovory s TGM přibližuje vznik slavného Čapkova díla, Masarykovy postoje i vztah obou osobností. Scénář snímku napsal Pavel Kosatík, režisérem je Jakub Červenka:

"Já jsem vlastně nechtěl zfilmovat tu knihu, ale spíše zachytit okamžik, kdy vznikala. K těm dvěma velkým osobnostem jsem se chtěl dostat jako k lidem, ne jako k historickým postavám na piedestalu."

Svou roli hraje ve filmu i park v Topolčiankách, který je podle režiséra velmi inspirující:

"Masaryk s Čapkem kromě toho, že tam vedli chytré filozofické řeči, tak tam spolu také mlčeli, koukali do přírody a řešili obyčejné otázky. A právě něco z toho jsem chtěl divákům předat. Z knihy samotné tam nezazní nic, to je od začátku napsané jako psychologické drama."

I velké osobnosti mají své rozpory

Masaryk a Čapek řeší, zda kniha vůbec vyjde, vracejí se do historie i do doby, kdy Masaryk za 1. světové války odešel do zahraničí a velká část jeho rodiny zůstala doma, kde čelila rakouským úřadům, věznění i válčeným útrapám.

Roli Karla Čapka ztvárnil Jan Budař, Tomáše Garrigua Masaryka hraje Martin Huba:

"Snažili jsme se upozornit, že i výrazná historická postava má své soukromí a osobní život, který se prolíná s její historickou úlohou. Myslím si, že každá historická postava, pokud má lidský rozměr a bez něj se velká historická úloha udělat nedá, žije ve velkých rozporech a dilematech a sama sobě pokládá otázky, na které často nejde odpovědět."

Martin Huba se Tomášem Garriguem Masarykem nestal poprvé, jeho život přiblížil už dříve v epizodě Veliké bourání z cyklu České století.

Hovory s TGM nejsou jediným filmem, který sté výročí republiky letos připomíná. Česká televize například připravila dvoudílný film o životě jednoho z "mužů 28. října" Aloise Rašína.