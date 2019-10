Soud rehabilitoval komunisty nespravedlivě vězněného Milana Píku

Milan Píka desítky let usiloval o rehabilitaci svého otce Heliodora, kterému před popravou slíbil, že udělá vše pro to, aby jeho jméno očistil. Svůj slib také dodržel. V šedesátých letech se mu podařilo obnovit řízení a v devadesátých letech to bylo dovršeno tím, že Heliodor Píka byl plně rehabilitován.

O rehabilitaci své osoby za uvěznění ale Milan Píka nikdy sám nepožádal. Českému rozhlasu to řekl Historik Pavel Paleček z Vojenského historického ústavu. Po smrti Milana Píky tak učinila jeho dcera. Soudkyně Helena Kutzlerová ve středu návrhu vyhověla.

„Jedině pozitivním rozhodnutím může dojít ke společenské rehabilitaci inženýra Milana Píky, k náležité reakci demokratického státu na křivdy způsobené minulým totalitním režimem jeho úctyhodným občanům a k vyjádření jasného názoru na politické vykonstruované procesy z dob komunistického režimu," uvedla ve zdůvodnění.

Do vazby za údajnou přípravu únosu svého vězněného otce byl Milan Píka vzat v listopadu 1948. Strávil v ní čtvrt roku. Podle prokurátora Karla Vaše, který poslal Heliodora Píku na šibenici, plánoval Milan Píka s pomocí dvou boxerů unést svého otce z vězení do západního Německa. Soud ale v únoru 1949 Milana Píku pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby a propustil na svobodu.

"Byl propuštěn údajně na základě rozhodnutí prezidenta Klementa Gottwalda, který řekl, že nebudeme věšet děti popravených," popisuje historik Pavel Paleček. Milan Píka byl ale vyhozen ze studií práv i z armády a měl problémy s úřady. Odstěhoval se na Slovensko, kde žil do konce života.

Na středeční soudní líčení se dostavila i Galina Vašová, dcera prokurátora Karla Vaše, který v roce 1949 poslal Heliodora Píku na šibenici a který žádal smrt také pro jeho syna. Vašová se od svého otce už před časem distancovala, omluvila se za něj a verdikt přivítala. Uvedla, že k soudu přišla podpořit očištění Milana Píky „Je to pocit povinnosti, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost,“ řekla.

Milan Píka se narodil 28. července 1922 v Hranicích na Moravě. Za druhé světové války působil v britském královském letectvu (RAF). Za odbojovou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a další československá i zahraniční vyznamenání. V souvislosti s nespravedlivým stíháním svého otce Heliodora Píky byl v roce 1949 propuštěn z armády a měl problémy s úřady. V roce 1970 byl morálně rehabilitován, v roce 1990 povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 2014 Milana Píku povýšil slovenský prezident Ivan Gašparovič do hodnosti brigádní generál. Ve stejnou dobu ho do této hodnosti povýšil i český prezident Miloš Zeman.