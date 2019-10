Soud rehabilitoval disidenta Wonku, poslední oběť komunistického režimu

Pavel Wonka byl vzat do vazby 5. dubna 1988 kvůli údajnému porušení takzvaného ochranného dohledu, o dva týdny později byl za to nepravomocně odsouzen k pěti měsícům vězení. Wonka se proti rozhodnutí odvolal. Výsledku se ale nedočkal, protože po třech týdnech ve vězení zemřel. Bylo mu 35 let. Celé řízení pak odvolací Krajský soud v Hradci Králové zastavil.

Jeho bratr devětašedesátiletý Jiří Wonka se nyní domáhal toho, aby soud řekl, zda bylo vzetí do vazby a trestní stíhání oprávněné či nikoliv. Tuto otázku podle něj dosud soudy neřešily.

„Čekal jsem to, protože Pavel byl v souvislosti s tím rozsudkem ve všem rehabilitován a tohle nám ušlo, že nejsou rehabilitované tyto tři neděle. Můj advokát to náhodou objevil," řekl Jiří Wonka Českému rozhlasu. Nyní jako pozůstalý může žádat stát o odškodnění. To ale odmítl s tím, že mu jde o morální stránku věci a nikoli o odškodnění.

Unikátní kandidatura do Federálního shromáždění

Historik Petr Blažek připomněl, že Pavel Wonka byl v roce 1988 perzekvován za to, že nedodržel ochranný dohled, který mu byl udělen rozsudkem roku 1986.

"To byl nástroj, kterým komunistický režim šikanoval disidenty. Když byli odsouzeni, dostávali navíc trest ochranného dohledu a museli se každý den hlásit na služebně sboru národní bezpečnosti. Pavel Wonka se tomu dohledu odmítal podrobit, protože odmítal původní odsouzení z roku 1986, které se týkalo jeho kandidatury do tehdejšího Federálního shromáždění, což byl tehdejší parlament," připomněl historik.

Pavel Wonka se do Federálního shromáždění pokusil kandidovat společně se svým bratrem Jiřím jako nezávislí kandidáti na základě volebního zákona, který to umožňoval. Jejich kandidatura byla podle Blažka velmi unikátní: „V celém sovětském bloku si myslím, že se nic takové nestalo, že by se někdo pokusil kandidovat v komunistickém státě jako nezávislý s vlastním programem. Ta jejich kandidatura tehdy vlastně ukázala, že zákony platí jen na papíře, že ty volby byly pouhou fraškou a že nebyly svobodné."

Oba bratři Wonkové poté skončili ve vazbě.

Zemřel patrně na celkové vyčerpání, soudkyně soudí dodnes

Celkem byl Pavel Wonka za své názory a činnost uvězněn třikrát. Dohromady si odseděl téměř 3,5 roku. Počtvrté a naposledy se ocitl ve vězení 5. dubna 1988, kde po třech týdnech zemřel. "Okolnosti jeho smrti nejsou dodnes úplně vyjasněny. Patrně zemřel na celkové vyčerpání, selhání metabolismu, které souviselo jednak s dlouhodobými hladovkami, s otřesnými podmínkami, ve kterých byl vězněn, včetně patrně sexuálního zneužívání spoluvězni," dodává Petr Blažek.

Smrt Pavla Wonky byla podle něj o to tragičtější, že těsně před zatčením vyřizoval dokumenty potřebné k vystěhování do Západního Německa, které mu komunisté údajně měli umožnit.

K nepodmíněnému pětiměsíčnímu trestu jej tehdy odsoudila trutnovská soudkyně Marcela Horváthová. "Paradoxní je, že do dnešní doby Marcela Horváthová soudí. Ta očista justice po roce 1989 byla provedena velmi málo. V podstatě ten, kdo z komunistických soudů neodešel, soudil dál. Včetně této soudkyně, která soudí dodnes. Na veškeré výzvy, aby odešla z justice, nereagovala," připomíná historik Petr Blažek.

Poslední případ rehabilitace

Loni v únoru bylo bratrům Wonkovým uděleno osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunistickému režimu, Pavlu Wonkovi in memoriam. V roce 2013 byl Pavel Wonka posmrtně oceněn prezidentem Milošem Zemanem medailí Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů.

Jiřímu Wonkovi se od roku 1990 podařilo zvrátit 14 rozsudků v případech bratrů Wonkových. Tento případ rehabilitace ale prý není poslední, zbývá ještě jeden. Jiří Wonka se u soudů ještě domáhá toho, aby bylo obnoveno řízení v případu stíhání bratra z roku 1981 za údajné neoprávněné vniknutí do bytu tchyně. Soudy tehdy řízení zastavily pro neúčelnost, protože v jiné věci Wonkovi hrozil vyšší trest. Jiří Wonka se chce domoci výroku, že jeho bratr byl v této věci nevinen.