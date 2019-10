Software české firmy využívá FBI, Interpol i Scottland Yard

Firma Compelson se zaměřuje na analýzu dat z mobilních telefonů. Mohl byste krátce vysvětlit, co konkrétně se za tím skrývá?

Za tím se skrývá potřeba státu vyšetřovat v případech závažných i méně závažných to, co vlastně uživatel prostřednictvím telefonu udělal. S kým komunikoval, co všechno proběhlo. A protože dnešní mobilní telefony jsou klíčovým nástrojem v životě člověka, tak takovouto formou se dá skutečně vyšetřit spousta závažných případů. Naše firma nastartovala tento obor už v roce 1996. Byli jsme známí tím, že jsme byli první na světě. A díky tomu se ujal po celém světě jako důležitá součást vyšetřovacích technik.

Dnes je vaše firma jednou z nejlepších na světě. Jak náročné ovšem je pro českou firmu se prosadit?

Naše firma vznikla v roce 1991, já jsem zakladatel a začali jsme jako firma, která byla expertem v oblasti bezpečnosti počítačů. Náš první produkt byl hardwarový antivirus, který zlepšoval bezpečí stolních počítačů, systémů MS DOS a později systému Windows. A ten produkt byl velmi úspěšný. Měli jsme určité společné jmenovatele s další velmi úspěšnou firmou Avast, kdy my jsme se ale odchýlili od toho světa bezpečí počítačů k bezpečí telefonů, a tam vlastně byl ten základ toho úspěchu, že jsme prorazili masivně právě v této oblasti, která je pro funkci státu naprosto klíčová. Protože mít možnost vyšetřit obsah mobilního telefonu je zásadní.

Vaše programy dnes využívají jak české bezpečnostní složky, tak tady ve Spojených státech FBI a další podobné organizace.

Je to přesně tak. Když jsme počítali nedávno počet zemí, které užívají naše produkty, bezpečnostní, forenzní, tak jsme došli k číslu 162 zemí na celé planetě. Takže skutečně se používají všude a je to skutečně součást forenzních laboratoří a vyšetřovacích pracovišť všude.

Není to ale zároveň program, o který nemají zájem jen demokratické instituce, ale například i režimy, které by to mohli zneužívat pro sledování svých občanů?

My dodáváme standardně prověřeným partnerům a nevíme o tom, že by to režimy nějakým způsobem zneužívaly, ale plnou kontrolu nad tím nemáme. A je to věc, která přesahuje náš rámec. Spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí, takže naše aktivity jsou v rámci české legislativy samozřejmě korektní.

Produkt, který nastartoval forezní analýzu se jmenuje mobiledit. Pokračujete nějakým způsobem v jeho vývoji?

Nové je to, že využíváme naše know-how, které jde nad rámec produktu. A postavili jsme v Praze forenzní laboratoř, kde přijímáme telefony policie, soudních znalců, a jsme schopni z těch telefonů získat podstatně více dat a důkazů, než třeba je schopna policie nebo i odborná pracoviště v Česku.

Mohl byte uvést třeba nějaký konkrétní příklad, kdy se pomocí vaší metody podařilo vyšetřit nějakou kauzu?

Těch příkladů je mnoho, většinu z nich samozřejmě neznáme. Ale takový příklad, který je v médiích znám, kdy forenzní analýza telefonu pomohla vyšetřit nebo vůbec umožnila vyšetřit závažný trestní případ, je na Slovensku, a to je případ Kuciak. Kdy byla nalezena v jeho telefonu korespondence pomocí šifrované aplikace, která objasnila, že šlo skutečně o nájemnou vraždu. Takže to je příklad za všechny, jak důležité to je. Protože standardní forenzní věda používá metody typu otisk prstu, DNA, a tak dále. Ale v dnešním digitálním světě to naprosto nestačí. Takže tohle to je velmi důležitý příklad.

Momentálně jste ve Spojených státech na delším přednáškovém turné. Ty přednášky slouží pro odborné pracovníky? Pro policisty, nebo komu jsou speciálně určeny?

Přesně tak, jsou pro odborníky. Přednáším o tom, jak ještě dále zlepšit možnosti vyšetřování mobilních telefonů, odemykání telefonů, hackování, prorážení bezpečnosti telefonů.

A když takto cestujete nebo prodáváte své produkty, máte ještě vy sám osobně čas na vývojovou činnost?

Já sám jsme velmi napojený na vývoj našich produktů a právě při tom cestování jsme v kontaktu s dalšími experty na konferencích. Jsem v kontaktu s našimi uživateli, jsem v kontaktu s praxí, takže dokážu perfektně vidět, co ještě je potřeba vylepšit, s jakými novými funkcemi je potřeba přijít. Takže to je jedna z výhod, kdy nejsme v izolaci, uživatelé od těch odborných potřeb, ale naopak jsme na ně perfektně napojeni. A v dnešním světě propojenosti a internetu, tak jsem schopen cestovat a zároveň řídit vývoj, zadávat do vývoje věci, které jsou potřebné.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Teď jsme více méně v první třetině turné po Spojených státech amerických, které je přibližně pětitýdenní. Takže odsud z Chicaga se chystáme do Texasu, po té do Kalifornie, pak do New Yorku. A po téhle té cestě si odpočineme řádově několik týdnů a vydáváme se na ještě větší cestu po Indii, kde máme řadu zákazníků. My vyhráváme výběrová řízení. Spolupracujeme s vládou, respektive s jednotlivými vládami v jednotlivých státech Indie, takže se chystáme ještě na jednu takovouhle cestu. Vrátíme se až na začátku příštího roku.