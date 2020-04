Sněmovna souhlasila s odkladem splátek i příspěvkem pro živnostníky

Lidé i firmy by mohli v souvislosti s koronavirem přerušit buď na tři nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. V případě jednotlivců má být odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. Jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), odložení splátek bude dobrovolné a nebudou s ním spojené žádné poplatky.

"K tomu, aby dlužník mohl využít ochrannou dobu, bude stačit, aby svůj úmysl oznámil věřiteli a uvedl, že tak činí v důsledku pandemie COVID-19. Věřitelé oznámení nepřezkoumávají a za posunutí splatnosti nebudou moci účtovat žádný poplatek."

Podle ministryně zavedení této možnosti výrazně eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů a z nic plynoucích následků v podobě exekucí. Úvěry by měly být sjednány před 26. březnem. Odložení splátek se naopak nebude vztahovat na kreditní karty, kontokorenty či operativní leasing. Dlužník zároveň nesmí mít zpoždění splátky delší než 30 dnů.

Lidovec Jan Bartošek neprosadil úpravu, která měla stanovit maximální výši úroků u bankovních úvěrů. Podle Schillerové by úroky kvůli hrozbě arbitráží měly zůstat na nasmlouvané výši.

Živnostníci by měli dostat 25 tisíc korun

Sněmovna schválila také příspěvek pro živnostníky zasažené vládními opatřeními kvůli koronaviru. Od státu by měli dostat 25 tisíc korun. ODS, TOP 09 nebo lidovci se snažili neúspěšně prosadit navýšení příspěvku na třicet tisíc. To navrhoval třeba šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

"Ta částka není nijak přemrštěná a myslíme si, že si to osoby samostatně výdělečně činné opravdu zaslouží. Mnozí z rozhodnutí vlády, které jsme podporovali a podporujeme, spladli s tržbami na nulu."

Příspěvek nebude podléhat zdanění a bude stačit, když o něj podnikatelé požádají emailem prostřednictvím naskenovaného formuláře.

O prodloužení nouzového stavu jednali poslanci pět a půl hodin

Schvalování vládních zákonů předcházela velká debata kvůli prodloužení nouzového stavu. Trvala pět a půl hodiny. Vláda původně chtěla prodloužení až do 11. května. Sněmovna prosadila 30. duben. Část opozice si stěžovala na to, že vláda poslancům nevysvětlila, proč chce prodloužit nouzový stav.

"Vláda musí předstoupit před nás a před občany s konkrétním plánem, ten ale chybí, neslyšeli jsme ho a vláda ho dluží," uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha může vláda díky nouzovému stavu například udržet přísný režim na hranicích nebo snadněji nakupovat ochranné pomůcky. To ale odmítnul šéf pirátských poslanců Jakub Michálek, sám nakonec prodloužení stavu nouze podpořil.

"Tato situace není vázána na nouzový stav, protože zákon to v zadávání veřejných zakázek nespojuje s nouzovým stavem, ale s každou mimořádnou okolností, která znemožňuje dokončit ten plánovaný úkol, ke kterému je potřeba veřejná zakázka. Drtivou část těch opatření lze dělat i bez nouzového stavu."

Jediný kdo má plán je virus

Prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně za vládu hájili hlavně premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD. Jediný, kdo má podle něj plán, je virus. Kabinet však slibuje plánovaný nástin dalších kroků po Velikonocích.

Premiér poslancům řekl, že nouzový stav je v zájmu každého obyvatele. Cílem je podle něho řídit epidemii tak, aby nebylo přetíženo zdravotnictví.

"Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost, když se vymkne kontrole, a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné dostat ji znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí."

Opatření v Česku se pozvolna uvolňují. Začaly se otevírat pro veřejnost sběrné dvory a výkupny surovin, ale také venkovní sportoviště. Například běžci a cyklisté už mohli odložit roušky, čehož také většina využila. Ve čtvrtek se budou moci otevřít hobbymarkety a prodejny jízdních kol, po Velikonocích vláda slíbila další rozvolnění. Opozice namítá, že otevírání obchodů je chaotické.