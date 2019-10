Sněmovna schválila 21. srpen jako památný den obětí invaze

Pro novelu zvedlo ruku 130 ze 137 přítomných poslanců. Z komunistů ji podpořil pouze Jiří Dolejš:

"Konstatovat, že je to významný den, je samozřejmost. Jestli chce někdo debatovat, jestli to byla míň nebo víc okupace, v tom nevidím hlubší smysl. Já si myslím, že v tomto ohledu většina lidí v ČR má s tou podstatou jasno."

Grospič: Nejednalo se o okupaci

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič Českému rozhlasu ještě před hlasováním řekl, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací.

"Základní premisa z našeho pohledu souvisí s tím, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný, to jsme řekli několikrát, ale nebyla nijak odzbrojena Československá armáda, bezpečnostní složky, likvidována státní moc jako v případě okupace nacistickým Německem. Nemyslím si, že bychom měli tyto události bagatelizovat či upozaďovat, určitě patří do naší historie, uřčitě byly svým způsobem tragickým momentem, ale nemyslím si, že by to byla věc, která by měla být zmíněna na úrovni významného dne."

Žáček: Byly zastřelení, tank přejel i půlku rodiny

Grospič také uvedl, že lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod.

"To byly oběti, které vesměs pocházely z dopravních nehod, zaslouží, aby na ně bylo vzpomínáno, zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných ozbrojených bojů."

Grospičův výrok vyvolal kritiku řady poslanců.

"To je urážka všech těch obětí. Jsou tam oběti, které byly zabity střelnou zbraní, jsou tam oběti, které byly zavražděny. Skoro každý velký výjezd obrněné sovětské techniky z míst, kde byla soustředěna až do roku 1991, znamenal, že ten tank mnohdy projel třeba rodinným domem a přejel půlku rodiny, včetně malých dětí, já si myslím, že ta pieta by měla být," uvedl nestraník Pavel Žáček zvolený za ODS a dodal:

"Podívejme se na dnešní průzkumy, kolik toho ví například mládež o srpnu 1968. To je ostuda nás všech. Já si myslím, že bychom měli znát své dějiny. Tím spíše, že nás do značné míry ještě ovlivňují. Jednoznačně bychom měli mít tento pamětní den."

Grospičův výrok vyvolal kritiku dalších představitelů řady stran. Například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil vyjádření komunistického poslance za zrůdné.

Podle autorů návrhu patří 21. srpen k nejtragičtějším datům novodobé historie

Noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy do tehdejší ČSSR vtrhla vojska armád Varšavské smlouvy, patří podle předkladatelů k nejtragičtějším datům československé moderní historie. Proto chtějí 21. srpen připomínat i jako památku obětí invaze, které ve svém návrhu i vyjmenovávají.

Poslanci v nynějším volebním období už rozhodli o přejmenování svátku 17. listopadu ze Dne boje za svobodu a demokracii na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Mezi významné dny zařadili i 8. říjen jako Památný den sokolstva.