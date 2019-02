Smrt Václava Vorlíčka zasáhla Česko. Odešla legenda, která nemá pokračovatele

"Filmový svět truchlí a my s ním. V požehnaném věku 88 let zemřel režisér Václav Vorlíček. Zůstává po něm zástup filmových a pohádkových postav, filmů a situací, kterým se nepřestaneme smát. Zavři oči, brouku, vzpomínáte? A vy, pane režisére, odpočívejte v pokoji," uvedlo na twitteru ministerstvo kultury s odkazem na film Pane, vy jste vdova.

Václav Vorlíček se narodil 3. června 1930 a už v 17 letech prý věděl, že chce být režisérem. Poprvé debutoval v roce 1960 snímkem pro děti Případ Lupínek.

"Představte si, že z těch dětí, které jsem si tehdy pro film vybral, Barnabáše hrál Martin Švehla, který se stal později hlasatel hlavních zpráv a mluvčí státní banky a ještě tam byla malá holčička, tu hrála Zuzana Roithová, která pak byla ministryní zdravotnictví, " zavzpomínal pro Český rozhlas Václav Vorlíček.

Spolupráce s Macourkem

Od doby Lupínka natočil více než čtyři desítky celovečerních a televizních filmů. Do širokého povědomí Vorlíček vstoupil komedii z roku 1966 Kdo chce zabít Jessii?, kde s filmem propojil typické kresby Káji Saudka. Touto parodii na komiksové seriály, která bodovala i na zahraničních festivalech, odstartovala také dlouholetá spolupráce Václava Vorlíčka se scénáristou Milošem Macourkem.

K nejslavnějším filmům tohoto tandemu pak patřily komedie Pane, vy jste vdova!, Což takhle dát si špenát, Jak utopit doktora Mráčka nebo také komedie o mladé čarodějnici Dívka na Koštěti. Hlavní roli v ní ztvárnila Petra Černocká. Na režiséra vzpomíná jako na jednoho z nejvtipnějších a nejveselejších, které za svou kariéru potkala.

"Vždycky byl připravený na to, co se má na place dít a ještě k tomu působil dojmem, že má herce rád a že ho to baví. Pro mě to byla úžasná zkušenost, byl to můj první film a měla jsem pocit, že všichni režiséři jsou takoví. Ale přestože jsem točila málo, někoho tak veselého a vtipného jsem po tom už nepotkala. Ale to říkali všichni, kdo s ním kdy pracovali," vzpomíná Petra Černocká.

Jejím hereckým partnerem byl v Dívce na koštěti Jan Hrušínský mladší, který hrál i v několika dalších Vorlíčkových filmech. "Vlastně ho mám pořád před očima, bylo zvláštní, že když jsme se léta neviděli, navázali jsme vždycky, jako kdybychom to teprve před chvíli načali," zavzpomínal na setkání s Václavem Vorlíčkem Hrušínský.

Mezi kolegy byl Vorlíček považován za dokonalého profesionála. Jako na nekompromisního génia na něj vzpomíná jeho herecký kolega Ondřej Kepka. "Byl to člověk, který měl obrovskou autoritu. Už jen tím, jak vypadal. Teprve nyní to dílo pana Vorlíčka doceníme, protože nemá pokračovatele."

Tři oříšky pro Popelku nebo seriál Arabela

K Václavu Vorlíčkovi neodmyslitelně patří pohádky. Tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší jsou Tři oříšky pro Popelku. Natočil ji v roce 1973 a od té doby je součástí vánočního programu českých televizí. Do paměti diváků se zapsal také pohádkami Jezerní Královna, Princ a večernice, Jak se budí princezny nebo Pták ohnivák.

Václav Vorlíček natočil také populární televizní seriály Létající Čestmír, Křeček v noční košili a především úspěšnou Arabelu. Tento seriál běžel v televizi v roce 1980 a podle Václava Vorlíčka si ho čeští diváci hodně užívali.

"U nás do té doby běhali po obrazovkách okresní tajemníci a kombajnéři. A my jsme přišli s králem, královnou, princeznami i čarodějnicemi. Jednou jsem slyšel v tramvaji, jak někdo řekl - dneska mluvil Blekota, co jsi tomu říkal? A on tím myslel Husáka. U nás to přitom byl řadový čert, kterého hrál František Filipovský."

V roce 2017 získal Václav Vorlíček na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos kinematografii. Svou kariéru shrnul tehdy výstižně. „Jak tak sleduju, co všechno jsem natočil, říkám si, že jsem se po celý život výborně bavil - a ještě mě za to platili."