Slovanská epopej zpět v Moravském Krumlově? Ano, ale Praha má podmínky

Slovanská epopej byla od šedesátých let minulého století do roku 2011 vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Tamní obyvatelé ji podle pamětníků po válce zachránili před zničením, nechali zrestaurovat a později na zámku vystavili. Když ji pak v roce 2011 pražská galerie z Moravského Krumlova odvážela, budilo to velké emoce. Nyní by se mohla zpět do moravskokrumlovského zámku alespoň na čas vrátit.

Pro plátna je ale nutné zajistit vhodnou teplotu, vlhkost a správné nasvícení. Potřeba je také ochránit obrazy proti poničení nebo krádeži. Podmínky pro půjčení obrazů musí Moravský Krumlov splnit do konce roku. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

"Za současných podmínek není možné v zámku takto cenné dílo vystavit. Navíc by jej v takovém prostoru nebylo možné ani pojistit. Zároveň v tuto chvíli hledáme možnosti, kde v Praze by mohla být Slovanská epopej vystavena dlouhodobě."

Sám Alfonz Mucha měl podmínku, že se pro plátna postaví důstojná výstavní síň v Praze. Zatím ale metropole tyto prostory nemá. Potvrdila to i pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková z uskupení Praha Sobě.

"Praha v současné chvíli nemá žádný prostor, kde by epopej mohla trvale umístit. V současné době pracujeme jak na trvalém, tak i dočasném umístění. A z variant pro dočasné umístění se nám Moravský Krumlov zdá jako nejvhodnější."

V současné době se o Slovanskou epopej stará Galerie hlavního města Prahy. Moravský Krumlov by ji měl zapůjčenou po dobu pěti let. Rozhodnutí radních o výpůjčce ale ještě musí schválit pražské zastupitelstvo.

Moravský Krumlov musí sehnat 30 milionů

Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina z TOP 09 rozhodnutí pražských radních přivítal. V únoru už tamní zastupitelé schválili, že na úpravu zámku uvolní 10 milionů korun. Třetinovou částkou by měl přispět Jihomoravský kraj a další peníze chce město získat od ministerstva kultury.

"Úzce spolupracujeme s vedením Jihomoravského krajem i s panem ministrem kultury. Čili je to na velmi dobré cestě," uvedl Třetina.

Podle něj by během letošního roku měly být prostory nachystány tak, aby v květnu 2020 mohla být v moravskokrumlovském zámku epopej opět vystavená.

Slovanskou epopej maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Několik metrů vysoká plátna zobrazují i nejmenší detaily výjevů z dějin slovanských národů. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek.