Slouží vám paměť? Můžete se nechat otestovat

Jaké bylo testování? Byla jste na něm poprvé?

"Zúčastnila jsem se už před čtyřmi roky, ale nebylo to tady, ale v Kobylisích."

Jak testování paměti probíhá? Co po vás chtějí?

"Já zatím velké problémy nemám, pouze s názvy. Třeba čísla si pamatuji výborně, zapamatovala jsem si i číslo, kam se má volat kvůli testování paměti. Nechtěla jsem si ho zapamatovat, říkala jsem si, až to budou opakovat, tak si ho zapíšu. Ale zjistila jsem, že mi zůstalo v hlavě. Co se týče čísel, byla jsem ohodnocena dobře. Ale neumím nakreslit hodiny."

Jaké jsou rozdíly mezi testováním před čtyřmi roky, a teď?

"Myslím, že jsem na tom stejně."

Co vás přimělo, jít se otestovat?

"V současné době se mi stává, že zapomínám názvy. S někým hovořím, a najednou nevím nějaký název. To mě strašně stresuje, stydím se mluvit s cizími lidmi, kteří mě neznají. Vím, že už je to trochu demence, ale je mi to hrozně nepříjemné. Nemůžu si třeba vzpomenout, kde je Spálená ulice. A vzpomenu si třeba za tři dny. Teď jsem si nemohla vzpomenout na prezidenta Trumpa. Vzpomínala jsem na něj tři dny, a tady jsem si na něj zase nevzpomněla. Až když mi napověděli, že měl manželku Ivanu, tak říkám Trumpová. Takové věci mi najednou vypadávají z paměti, názvy."

Pokud by zájemci o vyšetření paměti neměli možnost dostavit se do budovy Českého rozhlasu, je možné se objednat do některého z kontaktních míst, která vyšetření paměti také nabízejí. Jejich přehled je k dispozici na stránkách České alzheimerovské společnosti.

Problémy s pamětí postihují i mladší ročníky

Projekt Dny paměti potrvá až do středy. Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, postihuje v České republice podle odhadů více než 160 tisíc lidí. Léčí se ale jen polovina pacientů. Dalších zhruba 60 tisíc lidí žije podle odborníků bez diagnózy. Podle Lucie Hájkové z České alzheimerovské společnosti postihují problémy s pamětí i mladší lidi.

"Demence nemusí vůbec souviset se stárnutím. Máme spoustu lidí, kteří jsou staří a jsou aktivní, nemají problémy s pamětí. Naopak máme lidi, kteří jsou mladšího data narození, a nějaké problémy s pamětí se u nich objevují."

Jak testy probíhají?

"Jsou zaměřeny nejenom na paměť, je to i tzv. slovní produkce, ale i věci, které se týkají orientace, překreslení nějakého obrázku. To potom všechno vyhodnocujeme, přidělujeme body, a po testování můžeme říct člověku, jak dopadl."

Než jsme začali náš rozhovor, byla tady paní, které bude za pár let devadesát, a byla už podruhé na testování. Chodí k vám spíše mladší nebo starší lidé?

"Chodí spíše starší, kteří si chtějí ověřit, jestli to, jak někdy zapomínají, je ještě normální, nebo už by měli své paměti věnovat větší pozornost, a od toho tu ten projekt Dny paměti je."

Kdy se lidé rozhodnou jít k lékaři s tím, že zapomínají? Kdy si řeknou, musím s tím něco udělat?

"Je to komplikované. Někdy právě lidé, kteří už mají velké problémy s pamětí, si to vlastně neuvědomují. Nebo mají určitou bariéru, říkají si, proč by měli právě oni chodit k lékaři, vždyť jsou na tom dobře. Velmi často to u těchto lidí bývají rodiny, které na to upozorní, a které třeba doprovodí toho člověka k nám na testování paměti."