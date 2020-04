Slavný plejtvák myšok z Národního muzea prochází opravou

Kostra nebyla ještě nikdy kompletně restaurována. Měří 22,5 metru, váží čtyři tuny, z toho půl tuny čelisti, které jsou nejvíc poničené.

"Hlavní důvod, proč je to poničené, je špatná příprava na vystavení. Byly totiž hodně zbavené tuku. Teď, když jsme je sundali dolů a odkryli tmely, tak je vidět, že ten povrch je hodně suchý. Ověřilo se to, co jsme předpokládali, že čím míň má kost toho tuku, tím víc degraduje, rozpadá se a je v horším stavu," řekl vedoucí restauratérských prací Martin Bém.

"Díky lešení jsme se dostali úplně nahoru hlavy, kde je nános tuku a špíny největší. Je to jako když máte v digestoři takový ten omastek s prachem. Tady je toho asi centimetrová vrstva."

Velryba ožije v 3D animaci

Národní muzeum má v plánu naskenovat velrybu v 3D a vytvoří animaci. V době koronaviru je muzeum zavřené a připravuje na příští týden virtuální výstavu O velrybě, věnovanou právě plejtvákovi myšokovi, jeho historii a zajímavostem.

V roce 1885 vyvrhlo moře u Norska samici plejtváka myšoka. Rybáři maso zpracovali a kostru nabídli zdejšímu muzeu. To už mělo exponátů víc a tak nabídlo kostru v inzerátu. Toho si všiml významný přírodovědec Antonín Frič a se svým bratrem Václavem vyhlásili sbírku k zakoupení kostry. Tehdy stála 2500 zlatých a do Prahy se dostala rozložená vlakem přes Hamburk.

Kostra se odmašťovala v Ringhofferových závodech

Protože kostra obsahovala hodně tuku, tak ji ve velkých nádržích v Ringhofferových závodech odmašťovali. Poprvé mohli velrybu Pražané vidět v listopadu 1888 v domě U Halánků, dnešním Náprstkově muzeu.

Na Národního muzea byla převezená o čtyři roky později. Říká se, že manželce Vojty Náprstka silně zapáchala. Tuk z kostry totiž odkapával a k dalšímu odmaštění došlo mezi lety 1965 až 1967.

Plejtvák myšok bude součástí trasy Zázraky evoluce

Opravy plejtváka myšoka jsou naplánované do léta a budou stát asi 3 milióny korun. Teprve se uvidí, jestli ještě půjdou čelisti vystavit v původním stavu.

"Teď budeme zvažovat, co s tím uděláme, jestli odlitek nebo to půjde ještě restaurovat a znovu zavěsit, nemáme ještě finální stanovisko," uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš. V době, kdy je muzeum kvůli koronaviru zavřeno, připravuje některé výstavy ve virtuální podobě, mimo jiné i o velrybě.

A jaká bude její budoucnost? Koncem roku vznikne nová muzejní trasa, nazvaná Zázraky evoluce, která sleduje vývoj od bezobratlých živočichů až po savce. A končit bude právě velrybou. V Evropě dnes koster plejtváků myšoků mnoho není, a velryba v Národním muzeu patří k největším.