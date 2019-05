Síť českých ambasád a konzulátů do čtyř let posílí, hlavně v Asii

Konkrétní plány na rozšiřování a optimalizaci sítě zastupitelských úřadů a požadavky na jejich buď dodatečné, nebo dostatečné rozpočtové zajištění představil na jednání nejvyšších představitelů státu ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.

"Rád bych potvrdil, že je shoda na plánu posílit do roku 2023 naši zastupitelskou síť o několik úřadů," řekl po schůzce. Síť českých konzulátů a ambasád by podle něj měla posílit hlavně v asijských zemích.

"Počínaje koncem letošního roku a začátkem roku 2020 o velvyslanectví v Singapuru. Hovořili jsme také o zastupitelském úřadě na Srí Lance. Plánujeme povýšení našeho úřadu v Düsseldorfu na generální konzulát. Povýšit by se měl i status konzulátů ve Vietnamu a také v Ománu, kde bychom rádi nejpozději v roce 2022 měli plnohodnotnou ambasádu, protože je to země, se kterou chceme rozvíjet ekonomické vztahy," přiblížil některé plány Petříček.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS doplnil, že by se měl otevřít rovněž konzulát v kanadském Vancouveru.

"Z toho mám radost, protože jsem o to usiloval. Šetřit na zastupitelských úřadech je něco jako nápad zakázat mlíčka v krabičkách, protože jsou plastové, a dávat je do konývek. Takže tam bude sice úspora, ale to mléko se většinou vyleje, protože se nespotřebuje," dodal.

Nejvyšší ústavní činitelé zdůraznili, že jakákoli racionalizace či rozšiřování sítě zastupitelských úřadů musí odrážet strategické priority zahraniční politiky České republiky, včetně důrazu na ekonomickou diplomacii. Požádali také ministra zahraničí o přípravu koncepce dalšího rozvoje sítě zastupitelských úřadů a vyhodnocení dopadů na státní rozpočet.

Naposledy své zastoupení Česko rozšířilo letos v březnu, kdy byly otevřeny dva generální konzuláty - v britském Manchesteru, který má ulevit přetíženému velvyslanectví v Londýně a pomoct českým občanům i firmám v souvislosti s blížícím se brexitem. Koncem března pak byl znovu otevřen generální konzulát v italském Miláně.