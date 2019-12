Sedmdesát tisíc kostiček lega. Loď z Hvězdných válek je českým rekordem

"Začalo to ve čtyřech letech, kdy jsem po bráchovi dostal asi deset lego kostiček a vymýšlel různé varianty a možnosti, jak je skládat. Strašně mě to chytilo a bavilo. Potom vyšla loď Millenium Falcon z lega. Ty obrázky mě strašně fascinovaly. Jako malé dítě jsem si řekl, že to jednou musím postavit a třeba ještě větší. O deset let později se mi to podařilo."

Jak je model veliký a z kolika kostiček lega je postavený?

"Model má 163 centimetrů na délku a 118 centimetrů na šířku. Je tam přibližně 70 tisíc kostiček. Bohužel je můj model až druhý největší na světě. Přímo firma Lego postavila větší. Řekl jsem si, že do budoucna ten její rekord překonám."

Cílem mladého gymnazisty je postavit Falcon pětimetrový. Chce tak překonat australského stavitele, jehož výtvor má asi čtyři metry.

Radek Popík se dostal na akci Lego World mezi dvacítku nejlepších

Lego je běžnou součástí řady dětských pokojíků. Radek Popík však začal vytvářet vlastní modely domů, hradů, zvířat i jídla. S lodí z Hvězdných válek se přihlásil na výstavu, kterou pravidelně pořádá dánský výrobce stavebnice. Výběrem projde asi dvacítka stavitelů, a Radek Popík byl na jaře mezi nimi. Znovu v Dánsku vystavoval na podzim.

"První akce v Dánsku byla v únoru, to byl Lego World. Tam byla zóna pro lego fanoušky, kteří představovali své modely. Hlásily se stovky lidí a vybrali jich dvacet. Napsali mi, že moje loď do tématu zapadá, že se jim model líbí a tak mě vybrali. Ještě jsem jel se dvěma lidmi, Tomášem Kaspaříkem z Olomouce, který má obrovské ruské kolo a s Danielem Sovijanem z Ostravy, který stavěl z lega kostel sv. Anny v Polance nad Odrou."

Model vesmírné lodi je propacovaný do nejmenších detailů, všetně šachového stolku, který odpovídá filmovým scénám. Lego kostičky však doma moc rádi nevidí, dodal Radek Popík

"Už jsou na to alergičtí. Máme dohodu, že doma nesmí být skoro ani jedna lego kostička. Většinu lega mám nad garáží."

O čem uvažujete do budoucna, když máte takové zájmy?

"Chtěl bych dělat nějaký kreativní obor, něco vytvářet."

Který model, co jste udělal, považujete - kromě vesmírné lodi - za nejzdařilejší?

"Bavily mě domečky s různými interiéry uvnitř. Taky jsem fotil lego figurky v různém prostředí, třeba před památkami."