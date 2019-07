Schůzka koaličních lídrů se Zemanem kvůli sporu o ministra kultury výsledek nepřinesla

Podle předsedy ČSSD prezident počítá s další schůzkou 12. července, kde má být Hamáček i současný ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. O dalším postupu chce Hamáček jednat s předsednictvem strany. To by se podle něj mohlo sejít okolo 15. července. O svém návrhu pro další postup má Hamáček jasno, plánuje postupovat podle koaliční smlouvy. Před případnou demisí ministrů ČSSD by se konalo dohodovací řízení, řekl.

Andrej Babiš po čtvrtečním jednání uvedl, že doufá, že se podaří najít řešení, které zachová vládu. "Představuji si, že se domluvíme, aby byli všichni spokojeni, aby vláda mohla pokračovat," řekl. Podle Hamáčka je jediným řešením, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého v ní chce ČSSD.

Zeman už dřív odmítl přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a zatím ani nevyhověl návrhu na jeho odvolání, které odeslal Babiš na Hrad už před víc než měsícem. Prezident prý chce počkat, jak policie naloží s trestními oznámeními na bývalé šéfy pražské Národní galerie a olomouckého Muzea umění. V protikorupční vládě by neměl ministr končit za odhalení korupce, ve vládě odborníků nemá být ministr, který nezná problematiku resortu, uvedl Zeman. Sociální demokracie výměnou ministra podmiňuje pokračování ve vládě.

Rychetský: Zemanova nečinnost není v souladu s ústavním pořádkem

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovorech pro Český rozhlas Plus a týdeník Respekt řekl, že nečinnost prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s odvoláním ministra kultury není v souladu s ústavním pořádkem. "To není založení pravomoci prezidenta, to je založení povinnosti prezidenta," poznamenal Rychetský ke zmíněnému článku ústavy. Pokud předseda vlády navrhne odvolat ministra, česká ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání či zvažování pro a proti. "Hlava státu má povinnost takovému návrhu vyhovět, a to bez zbytečného odkladu," dodal.

Na otázku, zda Zeman v této chvíli už překročil onu podmínku "bez zbytečného odkladu", Rychetský odmítl odpovědět vzhledem k tomu, že by ji mohl řešit Ústavní soud v případě podání takzvané kompetenční žaloby. Dosud nikdy se ale premiér na Ústavní soud v otázce odvolání ministra neobrátil, neexistuje tedy žádný precedens.

Prezident Zeman pohrdá ústavou, ocitl se mimo ústavní rámec, shodují se předsedové opozičních stran. Na situaci doplácí ČR, uvedl předseda ODS Petr Fiala.