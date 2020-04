Schodek 300 miliard Česko podle analytiků zvládne

Letošní schodek rozpočtu byl původně schválen na 40 miliard, v březnu ho vláda navýšila na 200 miliard a stačit to nebude. Alena Schillerová očekává další růst výdajů o 120 miliard a závoveň propad příjmů o 140 miliard.

"Ten propad je větší, než jsme odhadovali. Bude to jeden z největších historicky státních schodků, ale abychom zachránili ekonomiku, firmy a občany, aby nedošlo k velikému propadu ve všech oblastech a mohli dále investovat, tak to prostě musíme udělat."

Podle ekonomů to nemusí být konečné číslo. I tak bude deficit 300 miliard nejvyšším schodkem v historii Česka.

Analytici: Schodek nebude problém, ale peníze budou chybět jinde

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy je třeba připustit, že se ministerstvo financí kvůli koronavirové krizi ocitá v nesmírně obtížné roli. Míra nejistoty nedovoluje sestavit spolehlivý rozpočtový výhled do zbytku letošního roku. A v jiných zemích na tom nejsou o nic lépe.

Jak dodal analytik Jakub Seidler z ING, ani deficit přes 300 miliard nebude pro tuzemskou ekonomiku problém, jelikož její zadlužení je v mezinárodním kontextu nízké, a má tak prostor pro nárůst celkového dluhu vlády. Nicméně peníze na boj s koronavirem budou v budoucnu chybět jinde, například na provedení důchodové reformy či dalších potřebných reforem.

Kvůli rozpočtu se ministryně sejde s prezidentem

S ministryní financí Alenou Schillerovou se chce na začátku května sejít kvůli rozpočtu prezident Miloš Zeman. Zmínil i úspory, které by se v rozpočtu mohly najít.

"Já bych teď mohl strašit, že ho budu vetovat, ale neudělám to. Nicméně budu upozorňovat na to, že právě v tomto rozpočtu by se také mělo šetřit. Vyhazujeme každý rok 30 miliard korun na dotace na solární elektrárny."

Opozice, například ODS či TOP 09 uvádí, že vláda nehledá úspory.

"Zatím je to jenom stále na dluh. Na úkor všech pracujících a ještě budoucích generací pracujících, kteří to budou muset splácet. Místo toho, aby se snažil stát na svých výdajích třeba v oblasti provozu začít šetřit, tak jde jenom touto cestou," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti podmiňují podporu rozpočtu tím, že peníze půjdou nejohroženějším skupinám. Ty jsou podle poslance Mikuláše Ferjenčíka tři:

"To jsou lidé pracující na dohody, to jsou většinou velmi chudí pracující a státní podpora pro ně zatím nebyla vůbec žádná. Druhá velká skupina jsou živnostníci, co měli živnostenský list jako vedlejší příjem a třetí velká skupina jsou malé firmy, které podnikaly jako s.r.o."

Piráti se obávají, že většina částky z navýšeného rozpočtu skončí u největších subjektů, a na ohrožené vláda zase zapomene. Se škrty v rozpočtu ministryně Schillerová nepočítá.

Schodek 300 miliard by měl podle Národní rozpočtové rady stačit

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová si myslí, že schodek 300 miliard už bude stačit.

"Ministerstvo mění pravděpodobně své očekávání a vidí ten propad ekonomiky někde mezi 7 a 8 procenty. Dobrá zpráva by byla ta, že čím větší propad by nastal v tomto roce, tím bude nižší srovnávací základna a tím vyšší by potom mohl být ten růst pro rok 2021. Nevíme nikdo nic. Ta tvrdá čísla začnou přicházet až v příštích měsících."