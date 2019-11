Sbírka potravin zlomila rekord v množství zboží, obchodů i dobrovolníků

"Děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Poslední průzkum ukazuje, že Sbírku potravin zná 84 % obyvatel České republiky. Navíc narůstá objem prostředků, za něž jsou dárci ochotni nakoupit a darovat potraviny i drogerii.“ uvedla po skončení sbírky Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Doplnila, že darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat všem potřebným. „Ve skaldu potravinových bank se zboží znovu protřídí podle dat minimální trvanlivosti, aby se mohlo postupně vydávat. Hlavní odběratelé jsou různé dětské domovy, terénní programy pro seniory, zařízení pro rodiny v krizi, organizace věnující se hospicové péči, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi."

Daniel Svoboda z plzeňské potravinové banky doplnil, že sbírka naplnila banku na několik měsíců. „Ty potraviny pak vydáváme asi tak tři až 4 měsíce. Takže teď máme na více jak čtvrtletí zásobu potravin pro potřebné lidi a rodiny."

Část zboží dobrovolníci hned po skončení sbírky odvezli a rozdali mezi své klienty. Takže už v neděli si z potravin mohli uvařit třeba oběd. Kromě nejobvyklejších trvanlivých potravin ale lidé nakupovali i různé výrobky pro děti. Podle organizátorů to byli často různé čokoládové figurky s vánočními nebo mikulášskými motivy nebo třeba adventní kalendáře.

"My jsme žádali dárce, aby darovali zboží, které nějakou chvíli vydrží, zejména věci, ze kterých se dá uvařit oběd. Takže největší podíl tvořily těstoviny, rýže a masové konzervy. Lidé ale hodně mysleli na děti, protože se blíží Mikuláš a Vánoce. Takže jsou tam i cukrovinky a třeba i čokoládové adventní kalendáře. To je super, udělá to radost třeba dětem v Klokánku nebo jiných zařízeních," poznamenal místopředseda jihomoravské potravinové banky Dalibor Levíček.

Na nebo pod hranicí chudoby se nachází 1,5 milionu občanů ČR

Sbírka potravin, která se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně - na jaře a na podzim, volně navazuje na předchozí Národní potravinové sbírky, které ve spolupráci s Českou federací potravinových bank pořádala organizace Byznys pro společnost. Od letošního roku akce pokračuje pod názvem Sbírka potravin a společně s potravinovými bankami akci nově pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Prezident svazu Tomáš Prouza připomněl, že darování potravin potřebným je jedním z důležitých nástrojů, jak omezit plýtvání s potravinami. „Aktuální výsledky prokázaly, že nový koncept organizovat sbírku dvakrát ročně je správný, o to více, když se doplní o čísla z on-line darování, které jsme letos nabídli poprvé," řekl. Darovat potraviny a drogerii prostřednictvím on-line nákupu mohou lidé až do 3. prosince, na kdy připadá světový den dárcovství.

Přestože podle Českého statistického úřadu patří Česká republika v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, i tak se 1,5 milionu občanů nachází na nebo pod hranicí chudoby. Největší problémy mají převážně matky samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let.

narodnipotravinovasbirka.cz