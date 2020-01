Šanghaj přerušila oficiální styky s Prahou. Metropole se to nedotkne,říká primátor

Partnerskou smlouvu a několik memorand týkajících se spolupráce v mnoha oblastech - například kultury, ekonomiky, vzdělávání nebo turismu podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če v pondělí. V úterý šanghajská vláda oznámila pozastavení spolupráce s Prahou.

V prohlášení uvedla, že pražské vedení udělalo mnoho chybných kroků ohledně klíčových otázek týkajících se Číny. "Svévolně se vměšuje do čínské vnitřní politiky a veřejně se staví proti principu jedné Číny. Vláda města Šanghaj a jeho lid proti tomu důrazně protestují," uvedla šanghajská vláda.

Vzhledem k tomu, že už neexistují nezbytné politické předpoklady, pozastavuje Šanghaj s okamžitou platností všechny kontakty s Prahou, dodalo šanghajské vedení.

Hřib: Tchaj-pej je nám mnohem blíže než Šanghaj

Podle Zdeňka Hřiba Praha tímto krokem o nic nepřijde. Uvedl, že spolupráce s čínskou Šanghají dosud pro Prahu významný přínos neměla. Do budoucna se jí ale české hlavní město nebrání. Spolupráce s tchajwanskou Tchaj-pejí je podle Hřiba v současné chvíli přínosnější.

"Spolupráci se Šanghají se nebráníme, ale ta dosavadní spočívala pouze v tom, že společnost Home Credit zaplatila školení šanghajských záchranářů od pražské záchranky. Za to se čeští záchranáři učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze zrovna využitelné," uvedl Hřib.

Primátor také řekl, že nechce, aby Praha byla zatahována do čínské politiky, jako se tomu stalo v případě dnes již ukončené smlouvy s Pekingem. Z té chtělo vedení Prahy loni v říjnu odstranit klauzuli, že Praha uznává politiku jedné Číny. Peking následně smlouvu vypověděl.

Tchaj-wan je pro Čínu jedním z nejcitlivějších diplomatických témat. Peking prohlašuje ostrov za jednu ze svých provincií, která bude v případě nutnosti podrobena silou.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že krok Šanghaje „se dal očekávat". O tom, že by čínská strana chystala nějaké další odvetné kroky, ale nemá informace. Česká republika má podle něj zájem na rozvoji vztahů s Tchaj-wanem i Čínou.

„Na reálné dopady přerušení styku ze strany Šanghaje si budeme muset počkat. Nicméně platí, že rozhodnutí o partnerství mezi městy jsou na demokraticky zvolených komunálních politicích. Cílem České republiky je prosazovat své ekonomické zájmy vůči všem partnerům,“ konstatoval ministr.

Zeman do Číny nepojede

Rozvíjení vztahů s Čínou intenzivně podporuje prezident Miloš Zeman. Od nástupu do funkce tuto zemi navštívil už pětkrát, naposledy loni v dubnu. V neděli ale překvapivě oznámil, že se nezúčastní čínského dubnového summitu 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Uvedl, že požádá vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), aby ho v Číně zastoupil.

Jedním z prezidentových důvodů jsou nenaplněné sliby čínských investorů o přísunu peněz do Česka. "Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál," řekl Zeman deníku Blesk.

Podle prezidenta Smíšené česko-čínské komory Jaroslava Tvrdíka je Česko pro Čínu kvůli krokům opozičních nebo regionálních politiků problematický partner, což poškozuje zájmy českých firem. Spolupráce mezi oběma zeměmi podle něj stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a prezidentem Si Ťin-pchingem.

"Když z česko-čínského vztahu zmizí prezidentův ochranný deštník, reálné hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém," řekl ČTK Tvrdík. V Šanghaji v současnosti vyrábí část své produkce pro čínský trh například Škoda Auto. Čína je pro ní největším odbytištěm.

Podle Hospodářské komory ČR můžou mít kroky hlavního města nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu.