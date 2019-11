Rusko zařadilo Člověka v tísni mezi nežádoucí organizace, Petříček chce vysvětlení

Člověk v tísni se stal devatenáctou zahraniční či mezinárodní organizací, jejíž působení bylo v Rusku zakázáno. Na seznamu nežádoucích organizací je také například Nadace otevřené společnosti miliardáře a filantropa George Sorose nebo americká Nadace na podporu demokracie.

Organizace na svých internetových stránkách uvádí, že v Rusku pracuje dlouhodobě, podporuje tamní občanskou společnost a pomáhá politicky perzekvovaným. Angažuje se také kolem anektovaného Krymu. Rozhodnutí ruského ministerstva tak pro ni není překvapivé.

„Zařazení na seznam nežádoucích organizací je samozřejmě nepříjemnost, doufali jsme, že se to stane později, ale nejsme první a ani poslední, komu se to stalo, včetně řady renomovaných a kvalitních organizací, které ruskou občanskou společnost také podporují,“ napsala organizace na webu.

Podle ředitele organizace Šimona Pánka je to důkaz toho, že organizace dělá svou práci dobře. "S trochou nadsázky se dá říct, že je to oceněním toho, že práce, kterou 10 let děláme na podporu občanské společnosti, je smysluplná. Proto nás tam zařadili," řekl Českému rozhlasu.

Pánek: Pracovat nepřestaneme

Organizace zařazené na seznam nežádoucích nesmějí v Rusku působit a ruští občané s nimi nesmějí spolupracovat pod hrozbou až šestiletého vězení. Člověk v tísni proto teď přerušil všechny svoje aktivity.

"V této chvíli zastavujeme práci na podpoře našich partnerů a přátel, abychom je neohrozili. Rozhodně to ale neznamená, že bychom chtěli v Rusku úplně skončit, protože to bychom naplnili vůli tohoto represivního zákona namířeného také proti ruské občanské společnosti," říká Šimon Pánek.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD uvedl, že situaci považuje za absurdní a bude po ruské straně požadovat vysvětlení.

"Člověk v tísni je respektovaná organizace podporující lidská práva a demokracii ve světě. Zveřejněné důvody jejího zákazu v Rusku proto považuji za absurdní. Zákaz lidskoprávní organizace svědčí o stavu lidských práv v zemi. Budu požadovat vysvětlení. Předvolám si ruského velvyslance," napsal ministr.

Ruské úřady zrušily Člověku v tísni registraci pro práci v zemi už v létě 2005. Obvinily organizaci, že finančně podporuje protiruské teroristy. Po více než dvou letech registraci znovu získala.