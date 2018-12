Rodiče dneska napíšou čertovi email

Představitelka anděla Eva Černá je ze souboru Pravý Mikuláš. Objednávek mají tolik, že je ani nestíhají. Civilním povoláním je architektka, během roku hraje i loutkové divadlo, a loutkové čertíky využívá i při obchůzkách. Moderní technologie už pronikly i do této tradice. Rodiče dnes napíší hříchy dětí emailem.

"Většinou hříchy předvádí náš malý plyšový čertík, a děti samy vidí, že to, co předvádí, není dobré, a potom to taky nedělají."

Čertík je poučí třeba o tom, jak je dobré čistit si zuby, protože ty jeho už jsou černé a vypadané. Soubor používá i speciální efekty z loutkového divadla.

"Máme i hudební nástroj, který používá velká čertice, a malý pak nezbedný čertík. Já většinou chodím jako anděl. Nějak to na mě zbylo. Čerti si mohou užít víc legrace. Anděl by měl být takový hodný a milý. Nosím sebou zvoneček, na který zazvoním, když přicházíme," uvedla Eva Černá.

Po obchůzkách dřív chodili učitelé

Tradice mikulášských obchůzek není tak stará, začala v 18. století, říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury.

"Jeho tradice mnohem více souvisí s obchůzkami, které praktikovali učitelé, a které měly prověřovat děti z jejich znalostí učební látky, v tomto případě ze znalostí modliteb. Proto měl sebou anděla, který potom rozdával drobné dárky, a čerta, postavu, která nějakým způsobem straší. Určitou výjimkou jsou obchůzky čertů v okolí Valašských Klobouk a Nedašova. Tam sv. Mikuláš je jenom takový přílepek k velkým obchůzkám čertů, kteří jsou dominantní, mají na sobě zvonce, dělají takový rituální lomoz. Mají mnohem blíž k těm původním obchůzkám démonů, které skutečně tady v tom čase máme doložené."

Křesťané si 6. prosince připomínají památku Mikuláše, biskupa z turecké Myry, který se narodil kolem roku 280, a proslul svojí štědrostí. O jeho životě se traduje mnoho legend. Podle nejznámější z nich zachránil před nevěstincem tři dcery chudého otce tím, že jim vhodil v noci oknem do světnice tři měšce zlaťáků.

"Byl to biskup, který přál především chudým, dával jim almužny, to vysvětluje ty drobné dárky. Legenda vypráví, že obcházel svoje město, a tam kde viděl v rodinách chudé děti, vždycky nechal na okně buď nějaký peníz nebo potraviny. Postupně to, co ti jeho předchůdci biskupové nashromáždili, rozdal všem chudým," dodal Martin Šimša.

Strašit děti čertem není dobré

V rodinách se často diskutuje, zda se děti mají čertů bát. Eva Černá je proti.

"Hodně záleží na rodičích, jak je připraví. Pokud je celý rok straší čertem, například, že si je čert vezme do pekla, když budou zlobit, tak se děti bojí ještě dřív, než vkročíme. My proti tomu bojujeme, a říkáme rodičům, nestrašte své děti, není to dobrý výchovný prostředek. Spíš by měli přemýšlet o tom, co dělají správně, a co špatně. Spíše se snažíme k tomu přistupovat legrační formou, aby z toho dítě nemělo ošklivý zážitek, ale vzpomínalo na to v dobrém."