Řemeslo má zlaté dno stále platí, mladí Češi se do učení ale nehrnou

V Česku chybí 300 tisíc řemeslníků. Vyplývá to z dat internetového portálu Nejřemeslníci.cz a potvrzuje to i studie, kterou si Asociace malých a středních podniků a živnostníků nechala vypracovat v rámci projektu Fandíme řemeslu. A situace se v blízké době pravděpodobně nezlepší, zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu a počet uchazečů o studium učebních oborů dlouhodobě klesá. Stát se sice snaží situaci zlepšit, ale zatím se mu to moc nedaří.