Ředitel Zoo Praha: Takovou účast nikdo nečekal. Češi na pomoc Austrálii poslali téměř 17 milionů

"Za tři týdny přišla úplně neuvěřitelná částka. V korunách téměř 17 milionů, v australských dolarech jsme překročili hranici jednoho milionu. Rozhodně nikdo nečekal takovou účast české veřejnosti," říká Miroslav Bobek.

Pomoci australské fauně se podle něj rozhodly tisíce lidí. "Je to například holčička, která rozbila prasátko, aby mohla poslat pět set korun. Máme dárce, který poslal milion korun. Jsou tam třeba hasiči, kteří pro Austrálii poslali výtěžek ze své plesové tomboly. Podobně bych mohl ještě dlouho pokračovat. Různé benefiční akce chystá také řada škol," přibližuje ředitel pražské zoo.

Záchrana koalů

Zoologická zahrada na nic nečekala, a první peníze se sbírky už odešly do Austrálie. "Sto tisíc australských dolarů šlo do Melbourne, do Zoos Victoria. Jsou určeny na bezprostřední péči zvířat postižených požáry a také na jejich návrat zpět do přírody anebo na jejich chov v lidské péči, v případech, že ten návrat nebude možný," vysvětluje Bobek.

"Další prostředky míří na záchranu koalů na Kangaroo Islandu, na slavném Klokaním ostrově, kde je jediná populace, která není promořena chlamýdii, čili pro záchranu tohoto druhu je velmi významná. A podobně bych mohl pokračovat," naznačuje ředitel zoo.

Pomoc pražské zoologické zahrady australské přírodě bude podle něj pokračovat i v následujícím období. "Obecně v tuto chvíli posíláme peníze na nezbytná aktuální opatření. Současně si ale zjišťujeme a také máme rozjednané další podpory, které budou mít dlouhodobější charakter ve smyslu záchrany některých ohrožených druhů. Třeba protipožární opatření tam, kde hoří, a kde se požáry ještě nerozšířily. Nebo zabránění invazním predátorům, aby decimovali populace druhů, které jsou na pokraji zániku. Zejména ohrožených vačnatců," dodává editel pražské zoo Miroslav Bobek.

V Austrálii začaly požáry loni v září. O život přišlo 28 lidí, spáleno je 2600 domů a zničeno více než deset milionů hektarů porostů. Oheň také zasáhl nejméně půl miliardy zvířat. Koncem minulého týdne se situace zlepšila díky příchodu bouřek provázených intenzivními dešti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už počátkem ledna schválil, že Česko pošle Austrálii dva miliony korun na zmírnění dopadů ničivých požárů ve státu Victoria. Výhledově chce také podpořit dlouhodobější obnovu přírody a krajiny a opatření, která by měla snížit rizika opakování tak rozsáhlé katastrofy.