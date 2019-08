Radio Praha se mění na Radio Prague International

Před válkou se stanice hlásila jako "krátkovlnná československá stanice Praha". Po válce se k identifikaci používalo v různých jazycích různého označení: Stanice Praha; Tady Praha - Československo; Hovoří Praha, Československý rozhlas - vysílání pro Afriku apod. V současnosti jsme se rozhodli zdůraznit v názvu stanice naši orientaci na zahraniční posluchače. Nadále proto budeme používat název Radio Prague International. Vysílání bude pokračovat ve všech šesti jazycích, to znamená v angličtině, ruštině, němčině, francouzštině, španělštině a také česky pro krajany v zahraničí.

Od roku 1936 se mnohé změnilo. Tehdy jsme vysílali především na krátkých vlnách. Dnes je toto vysílání jen okrajovou platformou, naším hlavním médiem se stal internet, kde si můžete naše programy poslechnout i přečíst. V poslední době pro Vás natáčíme stále více videomateriálů a s potěšením s Vámi komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram.

K 83. výročí jsme pro naše posluchače připravili rozšíření naší produkce o výrobu specializovaných podcastů. Vlajkovou lodí podzimní produkce bude podcastová série v angličtině „In their Own Words – voices that shaped Czech history“. Počet podcastů ve všech jazykových verzích budeme postupně rozšiřovat.

Jak se měnily znělky a zvuková grafika vysílání do zahraničí si připomeneme v audioslidu: