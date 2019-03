Ptákem roku se stala hrdlička divoká, symbol lásky

Udělením titulu chce Česká společnost ornitologická (ČSO) upozornit na ubývání vhodného životního prostředí pro hrdličky v důsledku intenzivního hospodaření, připomněl její ředitel Zdeněk Vermouzek:

"Hlas hrdličky přepisujeme jako cukrů, to je to klasické cukrování. Můžeme také říkat tur tur. Od toho dostala hrdlička divoká své latinské jméno Streptopelia turtur."

Hrdlička je branná jako symbol lásky. Od kdy se o ní takto mluví?

"Hrdličky jako symbol lásky jsou velice starého data. Vychází to z toho, že páry skutečně jsou, alespoň po dobu hnízdění, věrné. Často spolu létají, sedají vedle sebe, starají se jeden o druhého. Partner třeba partnerce probírá peří, nebo vzájemně se čistí, takže z toho plyne ten příměr o hrdliččí lásce a věrnosti."

Hrdličky divoké v Česku přezimují nebo odlétají?

"Hrdličky divoké jsou tažní práci, kteří odlétají od nás na zimu do subsaharské Afriky, do oblasti Sahelu. Můžeme říct, že jsou to víc afričtí ptáci, než evropští, protože v Africe tráví šest měsíců z roku, a na hnízdištích asi čtyři měsíce. Ten zbytek připadá na cestu tam a zpět."

Kde se s hrdličkami můžeme v Česku setkat nejčastěji?

"Hrdličky divoké můžeme potkat v otevřené krajině, tam, kde jsou nějaké meze, křoviny, rozvolněný les. Více méně na celém území, alespoň v těch nižších středních polohách, ale ne úplně hojně."

Hrdlička divoká se může lovit v deseti státech EU. Jak je to v Česku?

"U nás se hrdlička divoká neloví, což je dobře. Z historických důvodů je na seznamu zvěře, ale neloví se. Hrdlička byla v nedávné době zařazena mezi celosvětově ohrožené druhy ptáků. Potřebuje pestrou mozaikovitou krajinu s keři, remízky, otevřenou krajinu, kde sbírá potravu. A to je území, které z naší krajiny mizí. Současně máme výborný nástroj, jak s tím něco udělat, a tím je společná zemědělská politika. Jde v zásadě jenom o to, aby veřejné peníze, které platíme do zemědělství prostřednictvím dotací, tu krajinu neničily, ale naopak jí pomáhaly."

Kolik v Česku žije hrdliček?

"Asi 40 až 80 tisíc párů, ale ty počty se každým rokem snižují."

Jak dodal ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, v porovnání s výsledky sčítání ze začátku 80. let minulého století ubyla z české krajiny více než polovina hrdliček.