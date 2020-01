Psi musí mít od ledna čip, centrální registr však vznikne až v roce 2022

Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Cílem novely je také zamezit fungování tzv. množíren psů, tedy míst, kde se zvířata chovají pro zisk z prodeje štěňat. Pomůže zákon v této oblasti?

"Do určité míry ano, ale dnes se množírny, tedy nelegální chovatelé pohybují v šedé zóně. Do určité míry to pomůže, ale určitě to není všelék," říká viceprezident Komory veterinárních lékařů Karel Daniel.

Pes bez čipu je jako pes bez očkování

V polovině prosince bylo očipováno kolem 70 procent psů. Veterináři čekají, že lidé budou chodit i v lednu. Štěňata musí dostat mikročip nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce. Na nečipovaného psa se bude pohlížet, jako by neměl platné očkování, za což hrozí pokuta.

Jak upozorňují veterináři, ani majitelé malých jorkšírů nebo čivav nemusí mít z čipování obavy. Čip je totiž velice malý.

"Ten čip je zhruba velikosti zrnka rýže a aplikuje se podkožně na levou stranu krku zvířete."

Obal mikročipu je vyroben z materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Měl by být plně funkční po celý život pejska. Na čipu budou informace jako jméno, bydliště nebo telefonní číslo majitele.

Problém je chybějící databáze

Na trhu je několik druhů čipů, u těch dražších čipů je součástí ceny i poplatek za registraci v databázi. Problém je, že databází je velké množství a centrální registr psů neexistuje. Ten vznikne až od roku 2022, upozorňuje Karel Daniel:

"To je v tuto chvíli největší nedostatek. Dílčí databáze nejsou nijak propojené. Jednotná databáze má řadu výhod, především při vyhledávání zvířat, při ověřování jejich identity a tak dále."

"Ve většině zemí západní Evropy centrální registr funguje. Mluví se o něm delší dobu, hledaly se peníze. Pokud to projde legislativním procesem, tak budeme připravovat nutné kroky, aby to od roku 2022 fungovalo," dodává mluvčí Veterinární správy Petr Vorlíček.

Lidé navíc nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Nezaregistrovaný pes komplikuje hledání majitele

Podle provozovatele psího útulku v Polné Jiřího Dvořáka tak může nyní nastat situace, že strážníci, kteří jsou stejně jako veterináři vybaveni čtečkami čipů, sice čip přečtou, ale pokud není zaregistrovaný, jako by ho pes neměl. A dohledávání majitelů ztracených psů ve více databázích trvá delší dobu.

Podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování. (Čip nemusí mít pes s jasně čitelným tetováním s datem do 3. července 2011.)