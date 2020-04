Průzkum: Téměř polovina rodičů považuje domácí výuku za zátěž pro rodinu

Ministr školství Robert Plaga (ANO) zopakoval, že do lavic by se žáci mohli vrátit na konci května. Záležet bude ale hlavně na ministerstvu zdravotnictví. Do té doby bude dál probíhat výuka na dálku. Ta je náročná, jak pro učitele, tak také pro žáky i jejich rodiče. Ministerstvo školství už dřív apelovalo na učitele, aby žáky nepřetěžovali.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého měly některé školy zpočátku s přechodem na výuku online potíže. Část učitelů například zavalila děti úkoly a rodiče si stěžovali. Postupně se ale podle něj ale situace zlepšila.

Podle průzkumu stráví učením s dětmi dvě hodiny denně více než třetina rodičů, další třetina dokonce až tři hodiny. Domácí výuka je pro ně vyčerpávající, řekl Českému rozhlasu ředitel výzkumné společnosti Kalibro David Souček.

„Často je to důvod, proč třeba nejsou spokojeni nebo mají obavy, že výuka neprobíhá dobře, že to nezvládají. Kolem 50 procent označuje domácí výuku za zátěž pro život rodiny,“ uvedl.

Při dlouhodobém uzavření škol se rodiče se nejvíce obávají, že nestihnou probrat učivo nebo že ho děti nepochopí a budou špatně hodnoceni.

Komplikace pro pedagogy

Z průzkumu společnosti Kalibro také vyplývá, že potíže s výukou na dálku mají i učitelé. V polovině dubna v průzkumu formou dotazníku odpovídaly dva tisíce pedagogů základních a středních škol a přes čtyřicet procent z nich uvedlo, že nemá dostatečné znalosti informačních technologií. Podle ředitele společnosti Kalibro Davida Součka takových učitelů ale může být víc.

„Třeba si myslí, že jsou dostatečně vybaveni, když umí dětem poslat mail nebo odkaz na webovou stránku. Ale kdyby měli dělat opravdu nějakou online výuku, nebo něco složitějšího, tak by se ukázalo, že to nedovedou,“ řekl Českému rozhlasu.

Vysvědčení

Školy od ministerstva školství žádné centrální pokyny, jak vyučovat na dálku, nedostaly, mají tedy volnou ruku a odpovědnost za výsledky online výuku padá na jednotlivé ředitele.

Podle ministerstva školství mají ale žáci doma k učení rozdílné podmínky a technické vybavení. Ani přes maximální snahu vyučujících podle úřadu není proto možné zajistit, že školy učivo vysvětlí všem. Ministr Plaga proto v pondělí podepsal metodik k vyhlášce o hodnocení žáků v tomto pololetí.

Z ní vyplývá, že při psaní závěrečného vysvědčení budou letos učitelé zohledňovat hlavně výsledky žáků z šesti týdnů v únoru a březnu, než se školy kvůli šíření koronaviru zavřely. Méně mohou učitelé přihlédnout k práci dětí v období výuky na dálku či k výsledkům z prvního pololetí. Při hodnocení by měli jednat vždy ve prospěch žáků. Z maturantů letos na posledním vysvědčení nikdo nepropadne.