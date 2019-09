Projekt Digistopa učí české školáky bezpečnému chování na internetu

Z letošního šetření EU Kids Online, které v Česku provedla Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, vyplývá, že více než 99 procent českých dětí a dospívajících od věku devíti let používá internet. Třetina z nich na něm tráví nejméně tři hodiny denně. Sledují videa, komunikují s ostatními, poslouchají hudbu a nejčastěji navštěvují sociální sítě. To přináší i rizika, se kterými nejsou schopny se samy vyrovnat.

Stále více odborníků, kteří pracují s malými dětmi, přitom vyjadřuje obavy nejen o jejich správný emocionální vývoj při častém kontaktu se sociálními sítěmi, ale za stejně vážné považují narůstající procento kyberšikany nebo rizika spojená se sdílením osobních informací.



Právě bezpečnému chování na internetu chce děti naučit projekt Digitální stopa, který spustil Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Je volně přístupný na internetu a školáci si prostřednictvím jednoduchého příběhu vyzkoušejí, jak se dají jejich data na internetu zneužít i jak si je můžou chránit nebo jak řešit kyberšikanu. Projekt si může spustit každá škola, učitel nebo taky rodič.

„Tam najdou i metodiky a další podklady k tomu, aby to i třeba učitel, který s tím nemá velké zkušenosti, dokázal zrealizovat tak, aby to bylo užitečné. Takže jednak jsou tam nějaké metodické podklady, jsou tam k tomu všechny materiály, co jsou potřeba, a i nějaké tipy a doporučení, co je dobré žákům říct, co je dobré zdůraznit," popsal Českému rozhlasu David Kudrna z úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

Kyberšikanu řešila v Česku každá čtvrtá základní škola

Kurz je určený hlavně pro žáky pátých a šestých tříd základních škol a jejich aktivity na sociálních sítích. V projektu se ale například děti vůbec nesetkají se světově nejrozšířenější sociální sítí - Facebookem. David Kudrna vysvětluje proč.

„Vzhledem k tomu, že tuhle aktivitu máme nastavenou pro pátý, šestý ročník, tak Facebook jako sociální síť pro ně není atraktivní a nebývají tam, netráví tam čas. Proto jsme volili jiné sociální sítě, jako je třeba YouTube nebo Instagram."

Kurz Digistopa se prostřednictvím videa snaží děti upozornit také na kyberšikanu a radí, jak se chovat, pokud ji žáci zažijí. Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce řešila právě kyberšikanu každá čtvrtá základní škola, o rok dřív to byla každá pátá.

Z průzkumu operátora O2 a Univerzity Palackého v Olomouci zase vyplývá, že množství dětí na základních školách, které se setkaly s kybernetickou agresí, se proti loňsku zvýšilo o deset procentních bodů na téměř 40 procent.