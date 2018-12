Příběhy Ježíškových vnoučat vyjdou v knížce

Druhý ročník charitativního projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata jde do finále. Od poloviny listopadu až do Štědrého dne si mohou dárci vybírat z vánočních přání klientů domovů pro seniory. Do rozhlasu dorazilo prostřednictvím tří set domovů pro seniory a dalších pečovatelských zařízení už tisíce přání.