Prezident Zeman navrhuje s odvoláním ministra kultury Staňka zatím počkat

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček proto chce požádat premiéra Andreje Babiše, aby Zemanovi Staňkovo odvolání navrhl. Podle ústavního právníka Jana Kysely musí prezident návrhu na odvolání od premiéra vyhovět:

"Málokdo, když podává demisi, tak se pokouší v tom textu jako pan ministr Staněk vyjádřit, že ji vlastně podat nechce, čímž si evidentně vytváří u prezidenta republiky jakési předpolí. Jinak z hlediska obecnějšího, je to několikátý moment, kdy prezident dává najevo, že on je tím klíčovým hráčem ústavního systému."

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka poslal Zeman premiérovi dopis s návrhem řešení situace na rezortu kultury.

"Docent Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení, a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel. Pan prezident zaslal panu premiérovi dopis, ve kterém uvedl návrh dalšího postupu ve věci ministerstva kultury."

Premiér Babiš uvedl, že mu prezident v dopise navrhl, aby počkal na výsledky trestního oznámení, které Staněk podal. Prezidentovo rozhodnutí odmítnout Staňkovu demisi vítá předseda KSČM Vojtěch Filip, který se za ministra v úterý u hlavy státu osobně přimlouval.

Odchod Staňka požadovala petice i sněmovní opozice

Konec minsitra kultury Antonína Staňka požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Staněk šéfy Národní galerie a Muzea umění v Olomouci odvolal 18. dubna. Krátce poté zástupci kulturních institucí a umělci sepsali petici za jeho odvolání. Podepsalo ji kolem 7000 lidí. Odvolání Fajta a Soukupa kritizovala i sněmovní opozice. Za odvolané ředitele se postavili i představitelé světových muzeí a galerií.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček na Staňkově demisi trvá, a na nového ministra kultury navrhuje místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Premiér uvedl, že nominaci považuje za zvláštní, a musí si přečíst koaliční smlouvu, co je tam napsáno ohledně odbornosti ministrů. Ta však žádné podmínky pro odbornost ministrů nestanovuje. Podle smlouvy další postup po návrhu kandidáta na ministra podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany.

Michal Šmarda uvedl, že je třeba především stabilizovat situaci v celé kultuře.

"Já to dělám proto, že mě o to požádal předseda ČSSD. Dal mi jasně najevo, že jsem schopen ten rezort stabilizovat. Pokud by se nejvyšší ústavní činitelé dohodli jinak, tak to budu respektovat. Chtěl bych jen všechny poprosit, aby jednali rychle, protože mi záleží na tom, aby se ten stav dále nezhoršoval."

Reagoval tak na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO), který v úterý v Bruselu mimo jiné prohlásil, že Šmardův možný vstup do vlády nechápe, protože nynější starosta Nového Města na Moravě v minulosti vystupoval proti účasti ČSSD v kabinetu s ANO. "Pan Babiš vnímá všechno emotivně a osobně. Politika není tak jednoduchá, že se dělí na lidi, kteří milují vůdce a kteří nenávidí vůdce. Takhle já to vnímat neumím," řekl Šmarda ČTK. Nechce, aby jeho jméno "nesmyslnou válku" prohloubilo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zatím s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem domluvený termín schůzky nemá. Předpokládá, že se kvůli nominaci Šmardy sejdou tento týden. Babiš se chce sejít i se Šmardou.