Premiér Babiš mluvil o skvělém období, opozice o růžových brýlích

Vláda chce v budoucnu investovat podobně jako dosud hlavně do lidí, řekl Andrej Babiš (ANO). Za klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl budoucí přínosy digitalizace i důležitost práce na kyberbezpečnosti.

Česko podle Babiše prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie.

"Výrazně snižujeme emise skleníkových plynů, investujeme do obnovitelných zdrojů a připravujeme se na konec doby uhelné. Hlavní je ale pro nás boj se suchem. A ať se to našim jižním sousedům líbí nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti, to znamená do jaderné energie, jinak nesplníme klimatické cíle."

Velkou část projevu věnoval Andrej Babiš Národnímu investičnímu plánu, který kabinet představil v polovině prosince. Celkem 20.000 projektů za osm bilionů korun podle premiéra shrnuje potenciál na příštích 30 let. "Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty hned teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem," uvedl.

Opozice: návrat do 80. let, chybí rizika, neodpovídá realitě

Opozice reagovala na projev slovy o vzdušných zámcích a růžových brýlích. Forma i obsah byla návratem do 80. let, všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi, podotkl předseda ODS Petr Fiala. Bývalý šéf TOP 09 Jiří Pospíšil upozornil na to, že po šesti letech ve vládě Babiš stále naříká nad tím, co vše v Česku chybí.

Podle předsedy KSČM - která vládu toleruje - Vojtěcha Filipa byl Babišův projev zaměřený jen na pozitiva. Premiér podle něj nezmínil některá rizika, která má země před sebou. Podle předsedy SPD Tomia Okamury projev neodpovídal realitě.

"Andrej Babiš říkal, jak se máme skvěle, přitom zapomněl, že milion lidí žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. A to v situaci, kdy jsou v ČR jedny z nejvyšších daní v rámci Evropy vůbec."

Předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu varovali před vlivem sociálních sítí

S novoročním projevem vystoupili i předsedové obou komor Parlamentu. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že Česko je stále ještě neusazenou demokracií. Lidé by měli víc tolerovat názory druhých.

"Nenechme politiku ničit náš osobní život a vztahy. Vlády přijdou a odejdou, ale s přáteli, s kolegy, s dědečkem, babičkou, musíme žít dál. Nenechme internet a jeho sprostotu vyhřeznout na ulici a mezi nás."

Také předseda Senátu Jaroslav Kubera uvedl, že loni extrémně rostl vliv sociálních sítí. Vedlo to prý k tomu, že mnozí žijí dva životy - jeden virtuální a jeden reálný.

Komentátor Regionálních deníků a bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek k tématu sociálních sítí uvedl.

"Lidé jsou na sociálních sítích úplně stejní, jako jsou v tom tzv. reálném životě. Kdo je dobrý, je dobrý i na sociální síti a kdo je špatný, je špatný i na sociální síti. Samozřejmě možná někde ta anonymita je svůdná, ale je to tentýž člověk, který to dělá."

Ve všech projevech se mluvilo o klimatických změnách

Předsedové parlamentních komor se věnovali i jednání o klimatických změnách, které budou podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka dominovat zahraniční politice. Za extremismus označil jak tvrzení, že každé nové dítě je zátěží pro planetu, tak názor, že k žádné klimatické změně nedochází.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera varoval před šířením strachu z klimatických změn. Lidé by se podle Kubery měli spíše na oteplování planety připravovat, nežli utrácet peníze za marnou snahu je zastavit. Klimatické konference nás nezachrání, řekl.

"Jako kdyby nestačila nejprve posedlost biopalivy a elektrovoltaikou, na kterou budeme doplácet dlouhá léta. Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které už všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říci. Zaplatíme za to všichni."

Komentátor Regionálních deníků Martin Komárek dodal, že Jaroslav Kubera říká ostré polemické názory, což si většina politiků v novoročním projevu nedovolí.

"Jaroslav Kubera ví, že spoustu lidí naštve, mnohé ekology dokonce urazí. Je ho potřeba pochválit. Ne za to, že uráží lidí, ale že je takhle radikální, že říká, co si myslí. Jedna věc, mě překvapila, že tam nebyla. Ke Kuberovi patří ještě nějaká ironická poznámka na podporu kuřáků. A on se tentokrát kuřáků nezastal, a to mě trošku zklamalo."