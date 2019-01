Premiér Andrej Babiš nevyloučil změny ve vládě

Komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet ANO a ČSSD závisí, podle svého předsedy Vojtěcha Filipa nejsou spokojeni s prací ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Ťoka kritizují kvůli nevydařenému tendru na mýtný systém a kvůli opravám dálnice D1. U ministra Petříčka se jim nelíbí například jeho postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu v Azovském moři.

"Je evidentní, že jeho názory jsou v rozporu jak s premiérem, tak s prezidentem. Myslím si, že nepomáhá sjednocování zahraniční politiky. Myslím si, že změna na tomhle postu by mohla být k lepšímu," uvedl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Ministr dopravy Dan Ťok je v poslední době kritizovaný hlavně za prosincový kolaps na dálnici D1 - kvůli hustému sněžení tam v dlouhých kolonách uvízli řidiči až na 14 hodin. Podle Babiše je Ťok příliš hodný na své podřízené:

"Pan ministr musí přitvrdit, a já určitě přitvrdím taky. Jsem velice náročný premiér, taky jdu příkladem z hlediska pracovního nasazení a stylu řízení. A očekávám, že i kolegové mě budou následovat."

Dan Ťok se už dřív ohradil, že má jiný manažerský styl než premiér, a že nechce na své podřízené křičet.

Jak dodal politický analytik z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek, kritika na ministra Ťoka se ozývala i z jiných stran.

"Týká se to třeba i toho, že od roku 2017 Ředitelství silnic a dálnic nedokázalo odstranit billboardy od klíčových dálničních tahů. V případě Tomáše Petříčka se zase hovoří o zájmu prezidenta Zemana a lidí na něj navázaných na výměně ministra zahraničních věcí. Myslím si, že když bude Andrej Babiš chtít uvažovat o výměně uvnitř své vlády, tak klidně bude schopný zvážit i jména dalších členů, kteří jsou třeba slabší."

Podle Jelínka by se mohlo jednat o ministra kultury Staňka z ČSSD či o ministryni průmyslu Novákovou (ANO), která je méně výrazná, než jak si přál Babiš. Oba však podle jeho názoru mohou do jisté míry chránit velké poměrně silné ekonomické skupiny, na které byli historicky navázáni.

Socilní demokraté výměnu svým ministrů odmítají

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček výměny ministrů za svou stranu v České televizi odmítl. Podle místopředsedy Martina Netolického je kritika jednotlivých ministrů od komunistů nepřijatelná.

"Komunisté nesedí ve vládě, nenesou plnou zodpovědnost, tak proto to spíše vnímám jako informaci, kterou je třeba vzít na vědomí. Nicméně my jako sociální demokraté hodnotíme svoje ministry, a s našimi zástupci ve vládě jsme spokojeni."

Mají podle politologa Lukáše Jelínka komunisté sílu prosadit změnu ministrů?

"Já nepředpokládám, že by prosadili přímo změnu ministrů, ale budou o ní hovořit, protože potřebují ukázat Andreji Babišovi, že bez jejich hlasů by se v Poslanecké sněmovně neobešel, jiné strany by nedokázaly hlasy komunistů pro vládní koalici nahradit. Zároveň potřebují ukázat svým voličům, že jsou pořád ještě důraznou politickou stranou, která si dokáže došlápnout i na premiéra, což budou potřebovat i letos, protože i letos budou volby, a to do Evropského parlamentu."

Předsedové obou komor Parlamentu ocenili, že se Česku ekonomicky daří

S novoročními projevy vystoupili také předsedové obou komor Parlamentu. Radek Vondráček (ANO), předseda Poslanecké sněmovny ocenil, že se Česku daří:

"Máme minimální nezaměstnanost, roste ekonomika, mzdy i penze, a státní rozpočet díky dobrým daňovým příjmům může plnit potřeby a přání voličů, aniž bychom se nebezpečně zadlužovali."

Česká republika má ve světě dobrý obraz a hodnotí ji tam lépe než lidé v tuzemsku, dodal Vondráček, který je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Svůj projev pronesl po předsedovi horní parlamentní komory Jaroslavu Kuberovi (ODS). Ten vyzval k větší slušnosti, pokoře a úctě k práci druhých, stejně jako k většímu sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti. Pozastavil nad přílišnými regulacemi a zasahováním státu do životů obyvatel, jimž tak svoboda protéká mezi prsty, aniž si to uvědomují.

"Zdánlivě se o nás stará od narození až do smrti. Už je skoro jedno, kdo je u vlády. Polovinu roku pracujeme pro stát, aby nám pak zejména před volbami něco vrátil. A když má málo, tak si půjčí, a ještě se diví, že někteří lidé se chovají stejně, a také si po vzoru státu často půjčují," varoval před zadlužováním státu i občanů Jaroslav Kubera.