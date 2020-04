Před 90 lety našla Mánička v parku Hurvínka. Její inspirací byla upovídaná holčička ve vlaku

Taťulda Spejbl měl původně za partnera Kašpárka i Švejka, kteří se k němu nehodili. Po šesti letech je nahradil Hurvínek a vznikla slavná dvojice. Ale i Hurvínek někoho k sobě potřeboval. A tak vznikla Mánička, přiblížila vznik loutky ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová.

"Říká se, že Skupa jel tehdy s kamarádem vlakem, a ten měl hodně upovídanou dcerku. Jak ji pozoroval, tak ho tehdy napadlo, že by mohl mít Hurvínek takovou upovídanou kamarádku. Oslovil členku souboru Annu Kreuzmannovou, jestli by si na takovou roli troufla. Ona s tím souhlasila a takto vznikla Mánička. Mánička a Žeryk jsou takoví herečtí sourozenci, protože poprvé se objevili na scéně 19. dubna 1930. Půl roku na to se divadlo profesionalizovalo a tato hra byla jednou z prvních, kterou uváděli jako profesionálové."

Loutky si v začátcích ještě onikaly

Byla to hra pro dospělé. Jmenovala se Hurvínkova jarní revue aneb Revue z donucení. Spejbl tehdy nebyl ještě usedlý, ale pěkně hýřil. Zamiloval se, zmizel z domova a Hurvínek v parku naříkal, že ho tatínek opustil. A tehdy přichází na scénu poprvé Mánička.

"Na lavičce si ho všimne holčička a přistoupí k němu. Tehdy si ještě onikali a ona mu říká: chlapečku, co se mu stalo, že je tak smutnej? A Hurvínek na to říká: prominula, ale ona je docela impertinentní, ani mi neřekla své ctěné jméno. A ona říká: já jsem přece Mánička. A to je ten moment, kdy to přátelství vzniklo. Oni se pak vydají toho tatího získat zpátky pro Hurvínka. Vyhledají tu dámu. Ta jim otevře a Hurvínek jí o tatínkovi vypráví, jak se věnuje radovánkám, jak je insolventní. To dámu položí na lopatky a omdlí. V tu chvíli z jejího bytu vybíhá pejsek, který se k nim přidá a odchází. A to je Žeryk. Nechci říkat, že ho ukradli, ale ujali se ho. Od této chvíle jsou všichni spolu."

Mánička měnila vzhled i barvu vlasů

Zajímavé je, že Mánička vypadala na začátku úplně jinak, než ji známe dneska. Měnila hlavně barvu vlasů, které byly stále světlejší. Z černovlásky se postupně stala blondýnkou s dvěma culíky. Dnes je z ní zrzka s výraznými brýlemi. Co se od roku 1930 nezměnilo, jsou černé botičky.

"Na její podobě se podílel Josef Skupa. Prý mu asistoval i Jiří Trnka. Mánička je postava, která prošla největším počtem proměn své vizáže. Ustálila se podoba ze 70. a 80. let od Zdeněk Juřeny. To je Mánička, jak ji známe dnes. Říká se, že ta první podoba, kdy má krátké tmavé vlásky, mašli, velké oči a překvapením otevřenou pusinku, byla inspirována Josephine Baker. Je možné, že jméno Žeryka bylo inspirované ve dvacátých letech populárním hrdinou foxíkem Jerrym z Londonova románu Jerry z ostrovů. Autorem Žeryka byl Gustav Nosek. Vyřezal také Máničku a za Žeryka pak osm let štěkal."

Helena Štáchová změnila Máničku v rovnocennou kamarádku Hurvínka

Současnou interpretkou Máničky je už třetím rokem Marie Šimsová. Slavná loutka vystřídala za 90 let celkem čtyři interpretky.

"Tou první byla Anna Kreuzmannová. Následovala ji Božena Weleková, pak Helena Štáchová. Tehdy doznala největší proměny, protože ta první Mánička byla ze všeho překvapená, taková ustrašená a nebyla tolik aktivní. Změnila se ale v rovnocennou kamarádku Hurvínka, v takovou moderní holčičku právě v době, kdy ji interpretovala Helena Štáchová. Ta měla i nápad přijít s její bábinkou, paní Kateřinou Hovorkovou. Ty ženské protějšky pana Spejbla měly od začátku ve jménech upovídanost."

Na Žeryka můžou děti už od jednoho roku

I když teď divadla nehrají, výroba se nezastavila. Divadlo Spejbla a Hurvínka by chtělo nazkoušet a na podzim uvést speciální představení.

"Je věnováno Žerykovi k jeho devadesátinám. Jmenuje se Žeryčku hop. Je pro úzkou věkovou kategorii, pro děti od jednoho do tří let. Jde o jejich první divadelní zážitek. Je to třicetiminutové interaktivní představení, kterého se děti účastní se svými rodiči. Je to trošku něco jiného než naše klasická marionetová představení, která uvádíme pro děti od čtyř let. Pak ještě chystáme hru pro dospělé Hotel Spejbl. Setkává se s různými podivnými nocležníky tohoto hotelu. Zavádí nás tak trošku do našich pocitů. A vše zachrání láska," dodala Denisa Kirschnerová. V jejím případě nepadlo jablko daleko od stromu. Je totiž dcerou Heleny Štáchové a Miloše Kirschnera, kteří po celém světě proslavili Spejbla a Hurvínka.