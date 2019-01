Před 35 lety čeští lékaři poprvé úspěšně transplantovali srdce

Jako třetí Čech v historii podstoupil transplantaci v roce 1984 dnes téměř třiaosmdesátiletý Rudolf Sekava. Se srdcem od dárce tak žije už skoro 35 let. Lékaři mu přitom v té době dávali jen tři měsíce života. Srdce, které dostal, patřilo pětadvacetileté ženě.

"Ráno mě sestřička probouzela, že mi vyřizuje pozdrav od manželky a od syna. To je dodnes pro mě taková příjemná vzpomínka, že jsem si uvědomil – božemůj vždyť já zase žiju," vzpomíná Rudolf Sekava na probuzení po transplantaci. Necelý rok po zákroku se vrátil do zaměstnání - do školy, kde ještě přes 20 let působil.

Dřív při čekání na vhodného dárce třetina pacientů umírala. Dnes čekatelům na transplantaci lékaři voperují mechanickou srdeční podporu, se kterou mohou čekat na vhodného dárce i několik let. Vysvětluje to přednosta kardiovaskulární chirurgie Jan Netuka.

"Je zcela nepředvídatelné, kdy pro konkrétního pacienta získáme vhodný dárcovský štěp. Řešíme to pomocí mechanické srdeční podpory, což jsou sofistikovaná čerpadla, která přečerpají krev namísto srdce a zajistí dodávku kyslíku pro celý organizmus, a zároveň umožní pacientům, aby v dobré kondici mohli čekat na dárcovský orgán."

Kromě mechanických podpor od listopadu 2017 v IKEM používají i mechanismus, který srdce úplně nahradí. Jsou to takzvaná biokompatibilní srdce. Zatím je úspěšně voperovali 10 pacientům.

Aktuálně v Česku na nové srdce čeká 83 lidí. Nové dárce by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohla přinést novela transplantačního zákona, která usnadní odebírání orgánů zemřelým cizincům. Minulý týden ho schválila Sněmovna.

Rutinní výkon

Za 35 let lékaři v Česku transplantovali přes 1770 srdcí, více než 1100 bylo v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a kolem 600 v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Z náročné operace se za tu dobu stal rutinní výkon, říká přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk.

"Dneska transplantaci srdce, pokud se nejedná o něco velice složitého, prostě dělá ten tým, který má tu noc službu. Tak to má být. Protože, když se zavede nějaká metoda, má se stát rutinní. Ta rutina samozřejmě neznamená fušérství, ale znamená to, že to probíhá hladce a že je vidět, že to ten tým umí."