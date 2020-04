Před 30 lety přijel do Česka papež Jan Pavel II.

"Věřící z Čech, Moravy a Slovenska mají v Římě pastýře, který rozumí jejich řeči. Rozumí i jejich mlčení. V době, kdy byla církev této země umlčena, považoval jsem za součást svého poslání být jejími ústy. Nyní je mým hlavním posláním vůči místní církvi to, co Ježíš svěřil Petrovi, posilovat své bratry," pozdravil papež Jan Pavel II. před třiceti lety věřící po příletu do Prahy.

Místo roků příprav přijel papež za čtyři měsíce od pozvání

Takové návštěvy se běžně připravují i dva roky. Papež přijel pouhé čtyři měsíce poté, co ho k návštěvě pozval na konci roku 1989 prezident Václav Havel a kardinál František Tomášek.

Václav Havel po příletu papeže řekl, že je účastníkem zázraku: "Člověk, který byl ještě před šesti měsíci zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes jako jeho prezident prvního papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží."

Na mši na Letenské pláni přišlo půl miliónu lidí

První den sloužil papež mši na Letenské pláni, kam přišlo zhruba půl miliónu lidí. Své dojmy tehdy Československém rozhlasu svěřila Alena Filipová.

"Opravdu je to krásné. Nádherné je, kolik přišlo lidí. Člověk na nich vidí nadšení a spontánní radost."

Další den sloužil papež mši na Velehradě, kam přijelo přes 350 tisíc poutníků, i z okolních zemí.

Historik: návštěva podpořila změny, které se děly

Papež chtěl svou cestou hlavně podpořit změny, které se v Československu děly. Jeho návštěva byla důležitá, říká kněz a církevní historik Tomáš Petráček.

"Krátce po listopadu 1989 a po přeměnách, které nastaly, to bylo potvrzení, že svoboda je reálná, že se něco zásadního změnilo. Přijel papež, slovanský papež, který tu situaci dobře znal. Bylo to povzbuzení pro to, aby společnost vykročila do té nové historické etapy s důvěrou a s určitým sebevědomím."

Návštěvu Československa zakončil papež Jan Pavel II. v Bratislavě. Do Česka se vrátil o pět let později, v květnu 1995. Důvodem byla kanonizace dvou světců - Jana Sarkandra a Zdislavy z Lemberka. Při příležitosti výročí tisíce let od smrti svatého Vojtěcha přicestoval ještě v dubnu 1997.