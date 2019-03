Pražští muslimové se distancovali od výzvy nového předsedy k vyzbrojení

"Předpokládám, že policie bude požadovat po tom pánovi vysvětlení. Pokud by se dopustil tím, co zveřejnil na facebooku, nějakého přestupku či trestného činu, tak od toho máme příslušné zákony. Z mého pohledu jakékoliv výzvy k masivnímu ozbrojování jsou kontraproduktivní a nikam nepovedou. To, co ten pán předvedl, já odsuzuji, a věřím, že si s tím policie poradí," řekl Hamáček.

Kušnarenko konkrétně nabízí pomoc s vyřízením zbrojních průkazů.

"Všichni, kteří mají zájem, udělat si zbrojní průkaz, tak se obraťte na mě," říká na videu právník Kušnarenko. Deníku N řekl, že video zveřejnil kvůli islamofobním náladám v Česku. Prohlásil to proto, aby si různí pomatenci rozmysleli, zda jít do mešity a dělat zlo. Vzkaz natočil po pátečním útoku na muslimy v novozélandském městě Christchurch.

Politolog: může se stát, že výzva někoho osloví

Jak uvedl politolog Jan Charvát z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, vzkaz zapadá do situace, která po útoku v Christchurch nastala.

"Na jednu stranu je třeba říct, že ozbrojování je u nás ze zákona možné, jsou k tomu jasná pravidla. Na druhé straně toto vyjádření v tento moment bude vždycky působit minimálně nešikovně, ale v zásadě bude velmi silně rozdmychávat napětí, které existuje. Ta pravděpodobnost, že by došlo k nějaké radikalizaci nebo ozbrojování je v zásadě spíš nízká. I v kontextu toho, že kdykoliv specialisté o muslimské komunitě mluví, tak vždy zdůrazňují, že tam k radikalizaci nedochází. Vždycky se ale může stát, že to někoho nějakým způsobem osloví, a k radikalizaci to může přispět. I z tohoto pohledu nepředpokládám, že by to česká policie nechala být. To z logiky věci nemůže."

Před volbami se zaregistrovaly desítky muslimů z Kavkazu a Střední Asie

Ostatní členové Pražské muslimské obce na Facebook napsali, že Leonid Kušnarenko prezentoval jen svoje osobní názory. Proti jeho výrokům se ohradil taky předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alrawi:

"Není to vhodný krok. My jsme nikdy nepostupovali tímto směrem. Naopak se snažíme uklidnit situaci. Pokud je nějaký pocit ohrožení, tak jsou tu od toho bezpečnostní složky."

Pražská muslimská obec uvedla, že její nové představenstvo vzešlo z voleb, jejichž korektnost nyní zkoumá vnitřní vyšetřování. Před volbami se údajně na seznam voličů zaregistrovaly desítky muslimů z Kavkazu či Střední Asie, kteří mohli ovlivnit výsledek hlasování.

Podle kvalifikovaných odhadů se celkový počet muslimů v ČR pohybuje mezi 10.000 a 20.000 lidí, většinu z nich tvoří lidé, kteří pocházejí z tradičních muslimských zemí. Jen malou část tvoří čeští konvertité.

Kušnarenko se v Pražské muslimské obci stal nástupcem Samera Shehadeha, který čelí obvinění z podpory terorismu. Předloni opustil Česko. Jak napsala média, byl dopaden v Jordánsku. Kušnarenko ho podle serveru iDnes.cz zastupoval jako právník. Je také vedený v katalogu soudních znalců jako znalec v oboru kriminalistika se specializací sebeobrana a vedení boje zblízka.