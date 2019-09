Pražské Klementinum vystavuje rukopisy z doby krále Václava IV.

V pátek ráno umístili knihovníci a restaurátoři vzácné originály do vitrín v Zrcadlové kapli. Návštěvníci se mohou těšit například na dílo o zemědělství Petra de Crescentiis, které je v podstatě jakousi encyklopedií zemědělství, nebo na breviář, tedy modlitební knihu jedné z benediktinek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, a to z počátku 15. století.

"Určitě stojí za to si povšimnout té bohaté výzdoby. Na výzdobě se podílely písařské a iluminátorské dílny. Je to bez nadsázky opravdu umělecké dílo. I v té době to bylo umělecké dílo," představil rukopisy ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Vystaveny jsou také Epištoly Petra z Blois, kde je v úvodní miniatuře vyobrazena polopostava anglického krále Jindřicha II. Autorem výzdoby je s největší pravděpodobností Mistr Samsonovy historie, který se vedle dvou svazků Bible Václava IV. podílel také na výzdobě řady dalších rukopisů. Návštěvníci uvidí i latinský sborník traktátů Johna Wycliffa z období asi 1411 až 1414.

"Pokusili jsme se vybrat šest rukopisů, které mají vztah k osobě krále Václava IV. Jsou to jednak rukopisy, které pocházejí z období jeho vlády, ale zároveň šlo o to, aby tvůrci měli nějaký vztah přímo k Václavu IV. Takže to byli lidé, kteří s králem Václavem IV. nějakým způsobem spolupracovali."

Knihovna krále Václava IV. byla nejrozsáhlejší a nejzajímavější sbírkou v tehdejší střední Evropě, protože mladý král toužil po vybudování reprezentativní knihovny, která by se vyrovnala knižním sbírkám jeho francouzských příbuzných.

"Bohužel po smrti Václava IV. tato knihovna byla z velké části rozkradena, rozprodána. V podstatě se toho z té knihovny nedochovalo příliš. A to, co se dochovalo, se nenachází na našem území. Nejblíže bychom nějaké věci z této knihovny našli třeba v rakouské Národní knihovně."

Jak dodal ředitel Národní knihovny Martin Kocanda, v den sobotního státního svátku bude v Klementinu otevřena zdarma i výstava s názvem Co se skrývá pod podlahou, která představuje zdejší archeologické objevy.