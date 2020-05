Pražská Loreta mění po sto letech melodii

V 18. století se písně střídaly třeba i desetkrát nebo dvanáctkrát ročně, a to podle svátků a období církevního roku. Mariánské písně zaznívaly o mariánských svátcích, o velikonocích to byly velikonoční a o vánocích zase vánoční nápěvy.

Znonohra se mění tak, že se do stroje vloží nová sada kovových lišt, na kterých je pomocí kolíčků skladba jakoby "naprogramovaná". Jak se má tenhle důmyslný mechanismus používat se časem zapomělo, říká kurátorka Lorety Markéta Baštová:

"Řekla bych, že je to obtížné a ti, kteří to uměli a kteří si na to troufali, již zemřeli a ta tradice se ztratila. My ji teď znovu obnovujeme."

Stará píseň se může zase vrátit

Píseň, která se hrála sto let, zůstala naprogramována na sejmuté sadě lišt a je možné ji kdykoli na automat vrátit. Zvonohru přenastavil Radek Rejšek, který se o ni od roku 1989 stará.

"Trvalo to dlouho, protože v tom člověk neměl cvik. Teď, když je to promazané a už jsme získali určitý grif, tak si myslím, že až budeme jednoho dne zase vracet píseň Tisíckráte pozdravujeme Tebe, tak to budeme mít hotové za dvě nebo tři hodiny."

Obměna by mohla prospět i samotné zvonohře. Neustálé opakování jediné skladby totiž namáhá stále stejné části hracího mechanismu. Změny melodií by proto měly být do budoucna častější.

Kmotrem prvního zvonu byl sám císař Leopold I.

Unikátní zvonohra je ve věži víc než tři sta let. Loretě ji věnoval bohatý malostranský obchodník Eberhard z Glauchova. Autorem 27 signovaných zvonků je amsterodamský městský zvonař a dělolijce Claude Fremy.

Svěcení zvonů bylo v Praze velkolepou slavností. Každý ze zvonů měl svého kmotra z řad šlechticů. Nad prvním přezval patronát sám císař Leopold I. Zvony se poprvé rozezněly na konci 17. století.

Pražský hodinář Petr Neumann pak zvonohru sestavil a napojil na hodiny v průčelí. Byl to on, kdo vytvořil mechanismus na principu kovového válce s kolíky pro nastavení různých melodií. Kromě automatického přehrávání je možné zvonkohru obsluhovat i pomocí klaviatury.

Je to jeden z posledních dochovaných barokních nástrojů v Evropě, jejichž mechanismus nebyl nijak modernizovaný. Podobné zvonkohry se dochovaly např. v Amsterodamu, Delftu, Bruggách a Berlíně.