Praha ve světle Signalu

Objevte Prahu v novém světle, vyzývá na svých webových stránkách SIGNAL festival. Pro jeho aktuální ročník si organizátoři připravili několik změn. Tou hlavní je rozšíření festivalu z centra a Vinohrad do Karlína, říká jeho programový koordinátor Matěj Vlašánek:

"Návštěvníci budou tady moci vidět 5 instalací. Na Karlínském náměstí bude k vidění instalace Future Ruins od Romaina Tardyho. Jde o kombinaci mappingu a světelné instalace, kdy se bude promítat projekce na kostel svatých Cyrila a Metoděje. V parku před kostelem budou umístěny ledkové struktury, které vycházejí z architektury kostela. Jsou to přenesené architektonické prvky kostela před něj." Právě tato instalace Signal festival zahájí.

100 let dopředu

Festival v předchozích ročnících nemíval společné zastřešující téma, to se ale letos změnilo a i on bude tentokrát akcentovat 100. výročí republiky.

"Instalace na našem festivalu často pracují s poměrně moderními technologiemi, s tím nejmodernějším, co v rámci technologií i umění máme. Právě proto nám přišlo lepší, než se obracet do minulých sta let, zaměřit se raději na budoucnost. Zvolili jsme si téma Next100. V rámci tohoto tématu jsme pokládali umělcům, kteří vystavují na festivalu otázky na jejich vizi dalších sta let, ať už se týká vývoje společnosti, státu nebo přístupu k tvorbě."

Signal až do neděle představí přes 20 světelných instalací a kromě jiného i 3D videomapping.

"3D mappingu, který my vytváříme, se říká anaglyfový mapping. Pomocí brýlí, které si návštěvník zakoupí a které znáte třeba z kina, dostane pocit trojrozměrného obrazu, který návštěvníka pohlcuje."

Kromě očí si přijdou na své také uši: doprovodný program nabízí hudebně-vizuální projekt Organik, vytvořený ve spolupráci s festivalem Struny podzimu.