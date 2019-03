Pracující vězni si finančně polepší. Vláda si slibuje nižší recidivu

Odsouzení jsou zařazováni do čtyř skupin podle náročnosti práce. Nejméně kvalifikovaní budou dostávat odměnu 50 procent minimální mzdy, naopak u těch nejkvalifikovanějších by to bylo 120 procent (letos je minimální mzda 13 350 korun).

Podle ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jana Kněžínka dojde díky navýšení odměn k tomu, že vězni budou moci lépe splácet dluhy a po výkonu trestu budou odcházet menší dluhovou zátěží. „Od toho si slibujeme, že se sníží recidiva,“ uvedl.

Vláda se rozhodovala mezi dvěma variantami zvýšení odměn a nakonec se přiklonila k té štědřejší, kterou prosazovalo ministerstvo spravedlnosti. Ministr Kněžínek připomněl, že odměny vězňů řadu let stagnovaly.

"Odměny vězňů se velmi dlouho nevalorizovaly. Teprve loni po dlouhých sedmnácti letech se odměna za měsíční práci v zásadě odpovídající plnému pracovnímu úvazku zvýšila na 5 tisíc 500 korun. My jsme teď chtěli docílit toho, aby se nastavil určitý automatizmus, abychom nemuseli každé dva roky chodit na vládu a vydávat nové nařízení. Proto jsme zavedli do nařízení vlády vzorec," vysvětlil minstr.

Náklady půjdou podle něj primárně z ministerstva spravedlnosti, konkrétně z rozpočtu vězeňské služby. Mělo by jít o 70 milionů korun, ministr ale očekává, že až 66 milionů se státu vrátí na odvodech, které za vězně zaplatí právě zaměstnavatelé, u nichž budou vězni pracovat.

Vedle zvyšování odměn by se měla také zvedat částka, která se strhává na placení výživného a to zhruba o 500 korun měsíčně.

Chybí pracovní místa

V 35 věznicích v celé České republice je přibližně 20 tisíc odsouzených lidí. Věznice jsou ale schopné nabídnout necelých 9 tisíc pracovních míst. Hlavní problém je omezený prostor věznic.

„Tím, jak jsou ohraničeny střeženým prostorem, často nemohou expandovat do svého sousedství. Takže se snažíme vyřešit problém výstavbou výrobních hal na posledních nezastavěných prostorách v českých věznicích. Samozřejmě ideální by pro nás bylo budovat nové věznice, kde by se už dopředu počítalo s výrobními zónami,“ říká náměstek generálního ředitele Vězeňské služby Simon Michailidis.

Například borská věznice v Plzni, kde pracuje přibližně 450 vězňů, otevřela tento týden nové střežené pracoviště. Prostory vznikly přestavbou vězeňských sklepů. Jsou určené pro 40 a 80 odsouzených, kteří mají za sebou závažnou trestnou činnost a nemůžou tak z bezpečnostních důvodů pracovat mimo věznici. Budou vyrábět součástky pro letecký průmysl.