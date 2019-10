Povinná maturita z matematiky? Nejdříve musíme zkvalitnit výuku, říká ministr školství

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo posunout tento termín na jaro 2022, kdy měla povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů.

V současnosti musí maturanti skládat státní zkoušku z českého jazyka a poté si vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Většina si vybírá cizí jazyk. Matematiku si letos vybrala zhruba pětina maturantů, 15 a půl procenta z nich neuspělo.

Autoři novely školského zákona upozorňují, že kdyby z matematiky museli maturovat povinně všichni, neúspěšnost by se zvedla. Podle ministerstva školství totiž nejsou studenti na povinnou maturitu z matematiky připraveni. Ministr školství Robert Plaga míní, že je proto potřeba nejdřív zlepšit kvalitu výuky tak, aby ji studenti dokázali používat v praxi.

"Budu se snažit vysvětlovat, že tou povinností ještě nevzniká schopnost matematiku používat. A není ani v zájmu průmyslu, aby lidé měli papír, že zvládli maturitu z matematiky. Takže našim společným zájmem je, aby uměli matematiku a aby ji uměli používat," řekl Českému rozhlasu ministr. Povinnou maturitu z matematiky ministr do budoucna nevylučuje. Jako reálnou ji vidí v horizontu osmi až deseti let.

Zrušení povinné maturity z matematiky dlouhodobě požaduje Česká středoškolská unie. Podobný názor má také Unie školských asociací CZESHA, Agrární komora s ministerstvem zemědělství a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Rozhodnutí vlády kritizují Svaz průmyslu a dopravy i Asociace ředitelů gymnázií

Naopak zrušení povinné maturity z matematiky kritizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Matematika je podle něj klíčová pro technologický vývoj. "Místo toho, aby tato vláda v rámci naplňování ambicí modernizovala výuku matematiky, tak se vzdala toho, že by ji změnila a zlepšila, ale jde nejjednodušší cestou. A jak víme, nejjednodušší cesta vede přímo do pekla. Takže pro nás je to veliké zklamání," komentovala změnu viceprezidentka svazu Milena Jabůrková.

Rozhodnutím vlády je zklamaná také Asociace ředitelů gymnázií. "Doufali jsme, že matematika zůstane povinným předmětem. To odložení pokládáme v podstatě za zrušení, protože si nedovedu představit situaci, kdy by se podařilo matematiku mezi povinné předměty zase v klidu vrátit," naznačil člen rady asociace Jiří Kuhn.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z českého i cizích jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Způsob a obsah vzdělávání je totiž podle ministerstva školství čím dál víc různorodější a jednotné zadání centrálních maturit s tím není v souladu.

Výdaje na správu maturit by se měly podle ministerstva školství po novele snížit asi o 18,66 milionu korun. Resort také očekává, že ubude žádostí o přezkoumání hodnocení písemných prací z češtiny a jazyků.