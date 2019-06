Politologové: Demonstrace na Letné Babišovi vadí, voliče ANO ale nemusí ovlivnit

Více jak čtvrt milionu lidí na pražské Letné, stejný počet u televizních obrazovek. Sérii demonstrací vyvolala dubnová demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové (oba za ANO). Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i premiér Babiš. Ten případ označuje za politickou kauzu.

Cítíme, že tu máme být, znělo z řad demonstrantů

Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra. Protest na Letné varoval před tím, kam se Česko pod premiérem Babišem a prezidentem Zemanem ubírá.

Na otázku, proč přišli na demonstraci, její účastníci řekli:

"Je mi 48 let. Z Nového Boru je nás tu asi 30 nebo 40 autobusem, další jeli autem. Hlavní důvod je požadavek na demisi premiéra Babiše a odstranění starých struktur z vedení státu."

"My jsme byly na vysoké škole, když byla sametová revoluce. Je to právě 30 let, a co se tady děje je absolutně neúnosné. Asi tušíme, že se na základě těchto demonstrací nic nestane, ale dostane se to do povědomí lidí. "

"Když to bylo v roce 1989, tak jsme nějak cítili, že to dopadne dobře, a že nastane nějaká změna. Tady to necítím, ale přesto mám pocit, že bych tady měla být."

Premiér s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice, nesouhlasí.

Por otro lado, el presidente del partido Libertad y Democracia Directa, Tomio Okamura, critica la actitud y las opiniones de los manifestantes. "Lidi chodí ke svobodným demokratickým volbám, tam volí své zástupce do Poslanecké sněmovny, a ta rozhoduje, jakou máme vládu, a kdo je ve vládě."

Premiér Babiš: Nikdy jsem do nezávislosti justice nezasáhl

Andrej Babiš uvedl, že oceňuje, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. Některé projevy demonstrantů označil za neuvěřitelné. Dodal, že nikdy nezasáhl ani nezasáhne do nezávislosti justice.

K demonstraci se vrátil i na závěr svého projevu na Konferenci ekonomických diplomatů. Vyjádřil přesvědčení, že Česko se nikdy nemělo tak dobře jako nyní. Čím více peněz dala vláda do platů, investic nebo vědy a výzkumu, tím více jsou lidé nespokojenější, řekl Andrej Babiš.

Členové vlády při příchodu na pondělní zasedání kabinetu odmítali, že by byla v Česku ohrožena justice, jak se obávají účastníci demonstrace v Praze. Zdůrazňovali také právo lidí na vyjádření názoru.

Organizátoři demonstrace se politickou stranou stát nechtějí

Protest na Letné trval necelé tři hodiny. Začal reprodukcí slov Tomáše Garrigua Masaryka o demokracii v podání herce Radovana Lukavského. Organizátoři odmítli, že by se pořádající iniciativa Milion chvilek mohla stát politickou stranou, k čemuž ji vyzýval premiér Babiš.

"Naše země má mnoho jiných problémů a vláda je neřeší. Neřeší je proto, že jedinou starostí premiéra je, jak se vymotat ze svých problémů." řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Na demonstraci přišel i předseda Pirátů Ivan Bartoš: "Myslím si, že to je dobrý projev občanské společnosti. I výzva řečníků na obnovu politické kultury a podporu demokracie prostřednictvím voleb a politické angažovanosti. Jsem rád, že společnost nespí."

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že protestujícím nejde o demokracii, ale o moc. Místopředseda hnutí ANO a šéf Sněmovny Radek Vondráček říká, že sice souhlasí s formou protestů, ale neztotožňuje se s jejich obsahem.

"Nesouhlasím s těmi názory, já mám zkrátka jiný politický postoj. Jde o to, abychom se naučili navzájem tolerovat, respektovat, případně spolu vedli nějaký dialog."

Politologové: Demonstrace k rezignaci premiéra nepovedou

Čtěte také Demonstrace na Letenské pláni

A jak se na demonstraci dívají politologové? Tomáš Lebeda z Palackého univerzity v Olomouci ČTK řekl, že demonstrace s odhadovanou účastí kolem čtvrt milionu lidí premiérovi, který hodně sází na marketing a přímou komunikaci s voliči, pochopitelně vadí, ale nepovede to k jeho rezignaci. Část voličů ANO má podle Lebedy svůj vztah k Babišovi založený na víře. Dominanci ANO podle politologů nahrává roztříštěnost protibabišovského bloku, některé opoziční strany se navíc v průzkumech pohybují na hraně volitelnosti.

Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně dodal, že vlna protestů proti Babišovi výrazně ovlivňuje společenskou atmosféru v zemi a vzbuzuje pozornost i v zahraničí. Jaké dlouhodobější dopady na rozložení voličských nálad to může mít, lze podle něho nyní těžko odhadnout. Česká i zahraniční média upozorňují, že se v Česku rýsuje horký podzim, na který připadají oslavy 30. výročí sametové revoluce. Další velkou demonstraci oznámili organizátoři na pražské Letné den před výročím, tedy na 16. listopadu.