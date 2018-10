Politolog: Levice se ukládá k jakémusi zimnímu spánku

Levicové strany ztrácejí. Komunisté nebudou mít v horní parlamentní komoře poprvé od roku 1996 žádného zástupce. Jejich kandidátka na Karvinsku prohrála se sociálním demokratem. Ten zároveň uspěl jako jediný z kandidátů ČSSD. Propad ČSSD byl zřetelný i v komunálních volbách, kde strana získala polovinu mandátů. Dokáží tradiční strany levice získat ztracené voliče?

"Ta tradiční levice se v současnosti ukládá k jakémusi zimnímu spánku. A otázka zní, jestli se probudí, a kdy se probudí. A nebo jestli dříve než se probudí, tady bude nějaká nová levicová konstelace, ale nemyslím si, že by levicové přístupy, levicové ideje, levicové programy definitivně vymizely," uvedl politolog z Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD Lukáš Jelínek.

Kam se tedy ztrácí levicoví voliči? Neustoupí v politice sociální témata?

"Samozřejmě, že když se vytrácejí levicové tóny, tak společnost ztrácí, protože dochází k určitému vychýlení z rovnováhy. Ale na druhou stranu, my žijeme v takové dost komplikované době. Když se zeptáte lidí, kteří by sami sebe definovali levicově, tak vám třeba řeknou, že jsou spokojeni. Sice sociální demokracie jako levicová strana neuspěla, komunisté postupně vypadávají z nejrůznějších zastupitelských sborů, ale oni jsou vlastně spokojeni, protože jejich potřeby uspokojuje hnutí ANO nebo nějaké jiné politické formace. My potřebujeme hlavně vědět, co si představuje ten levicový volič, jaké jsou v současnosti jeho priority, jak se změnily za posledních deset, dvacet let. To si myslím, že ani samotné politické strany nemají zmapované, a potom dochází k tomu, že levicové hlasy sklízí strany, které mají jenom jednoduchou marketingovou kampaň."

Komunisté poprvé nebudou v horní komoře

Komunisté neuspěli ani minulý týden v komunálních volbách a historicky nejhorší výsledek zažili i v loňských volbách do Poslanecké sněmovny. Jak uvedl politolog Petr Sokol ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut, budou to mít těžké.

"Oni na jednu stranu profitovali z toho, že byly stranou toho starého režimu. Volili je ti, kteří nostalgicky vzpomínali z nějakého důvodu na komunistickou totalitu. Další prvek, který komunistům pomáhal, že byli dlouhodobě hlavní stranou protestu. Krajní pravice se u nás dlouhodobě neetablovala. Byli protestem, protože nebyli ve vládě, a byli protestem, protože odmítali ten současný režim jako celek do určité míry. A oboje vlastně ztratili."

Naopak pravicová ODS je na vzestupu. Z 11 finalistů, se jich do Senátu dostalo 10. ODS úspěch naznačila už v komunálních volbách, uvedl politolog Petr Sokol.

"Tradiční pravice v ČR si tu svoji krizi už prožila před pěti lety, a zdá se, že v tom politickém spektru je vlastně hlavním protipólem něčeho, co pojmenováváme jako krizi tradičních stran. Ale na druhé straně je tady stále poptávka po nějaké tradiční klasické politice. Z těch deseti senátorů, co vyhrála ODS o víkendu, tak je sedm stávajících starostů či primátorů, dva jsou lidé, kteří prošli komunální politikou na vysokých pozicích, a poslední je bývalý policejní prezident. To znamená, že je možné i z pozice politické strany čelit tomu nástupu beztvarých nezávislých hnutí typu Město městu, nebo na druhé straně i do určité míry i hnutí ANO."