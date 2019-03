Politici hodnotí jednání Babiše s Trumpem pozitivně

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál ocenil atmosféru, která během jednání panovala.

"Atmosféra byla skvělá, pan prezident byl uvolněný. Řekl mi, že mám dobré boty. Stále byl pozitivní. Zasmáli jsme se i na oficiálním jednání. Řekl jsem, že jsme stejná krevní skupina, ale on nás překvapil. Měli jsme pocit, že jsme tam za suverénní Česko, že nás vnímají, že jsme pro ně důležití, i když jsme malá země. Měli jsme pocit, že si nás váží, potvrzením byla i sestava americké strany."

Jak dodal rozhlasový analytik Milan Slezák, setkání bylo oceněním ČR.

"Možná také signálem, že Američané vědí, že střední Evropu, a svoje spojence v této části světa doposud tak trochu zanedbávali. Přítomnost viceprezidenta Pence a ministra energetiky Perryho už dopředu naznačovala témata, o kterých se bude mluvit."

Andrej Babiš byl od roku 2011 prvním českým premiérem, kterého americký prezident přijal ve svém washingtonském sídle. Jednání, k němuž se později připojily delegace, trvalo zhruba osmdesát minut.

Cla na auta by měla dopad na české hospodářství

Český premiér se u Trumpa zasazoval, že by USA neměly zavádět cla na dovoz evropských automobilů, čímž Bílý dům hrozí. Prezident si prý stěžoval, že z jednání s EU "nemá dobrý pocit".

"To bylo to nejdůležitější, tomu jsem věnoval nejvíc pozornosti. To by mělo nejhorší dopad na naše hospodářství, nepřímo na naši zaměstnanost. Apeloval jsem, aby si vzpomněl, že přece jen Evropa je historicky blíž Spojeným státům než Čína. Mě vadí, že o tom na Evropské radě nediskutujeme. Pozice každého státu EU v těchto obchodních vztazích je úplně jiná. Je třeba jednat, abychom odstranili cla, ale aby tam byla rovnováha. Evropa si zřejmě vyjednala skvělou pozici v minulosti. Teď přišel prezident, který je byznysmen, a má na to svůj pohled. Mě taky štve, že máme s Čínou takové negativní saldo, říkáme, že tam chceme prodávat, jezdí tam tolik ministrů, co jsme tam tedy prodali," uvedl Andrej Babiš.

Debata se točila i kolem energetiky, mimo jiné případného dovozu amerického zkapalněného plynu. Jaký má na to názor ekonom Lukáš Kovanda?

"Pro mě dosud byl Andrej Babiš nečitelný ohledně směřování ať už na Východ nebo na Západ. Nyní vnímám určitý příklon západním směrem, což si myslím, že je z hlediska budoucnosti ČR žádoucí. Začíná se zintenzivňovat debata o využívání zkapalněného zemního plynu v ČR, což je samozřejmě dlouhodobá záležitost. A v tomto smyslu Babišova návštěva v USA může být velkým energetickým milníkem. Ekonomicky je zatím výhodnější ten zemní plyn z Ruska, protože je levnější. Ale pokud by náklady na zkapalněný zemní plyn dále klesaly, tak to může být i z ekonomického hlediska výhodněji. A jestliže by to snižovalo rapidně naši závislost na té východní části světa, tak to samozřejmě může mít velký dopad jak do ekonomických, tak geopolitických záležitostí ČR."

Politici ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, stejně jako pokračování sankcí proti Rusku. Hovořili také o situaci v Sýrii.

Dárek pro prezidenta: pistole ze série k výročí vzniku Československa

Stejně jako před 11 lety George Bush mladší, i současný americký prezident Donald Trump dostal od českého premiéra střelnou zbraň. Andrej Babiš přivezl vzácnou jubilejní pistoli CZ 75 z dílen České zbrojovky v Uherském Brodě. Je jednou ze sta, které Česká zbrojovka vyrobila k loňskému výročí vzniku Československa. Každý kus ze série Republika má jako výrobní číslo jeden rok z období od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Ten, který Babiš předal americkému prezidentovi, podle médií nese označení CSR-1946 a odkazuje tedy i na Trumpův rok narození. S pistolí však do Bílého domu nemohl.

"Mě to trošku štvou tyhle způsoby protokolu. Protože jsem neměl možnost to předat osobně, tak jsem dal panu prezidentovi fotku. Myslím si, že je to skvělý český výrobek. Je to značka založená v roce 1936."

Návštěvu premiér zakončil položením věnce u památníku Tomáše Garrigua Masaryka ve Washingtonu. Od narození prvního československého prezidenta ve čtvrtek uplynulo 169 let. Babiš při slavnostním ceremoniálu, kterému přihlížely tři desítky českých krajanů, připomněl Masarykův humanistický odkaz.

Politici hodnotí schůzku pozitivně. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že státníci probrali všechna očekávaná témata, nebylo mezi nimi žádné překvapení. Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška ukazuje přijetí českého premiéra v Bílém domě na dobré vztahy obou zemí. Záležet teď podle něj bude na tom, jak se konkrétně tato příležitost využije. Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy by schůzka mohla přispět k předcházení obchodních válek mezi USA a Evropskou unií.