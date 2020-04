Policie zjistila o Velikonocích až stoprocentní nárůst přestupků

Policisté poslali do správního řízení zhruba deset až dvacet procent přestupků. Zbytek vyřešili na místě domluvou.

"Oznámili jsme v průměru 600 přestupků denně. Nejčastějším přestupkem bylo nedodržování povinnosti nosit roušku na veřejnosti a za druhé shlukování osob často doprovázené popíjením alkoholu," uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Policisté zároveň ocenili, že lidé omezili výlety do turisticky atraktivních míst.

Epidemiolog Maďar se po Velikonocích obává přenosů v rodině

Politici před Velikonocemi opakovaně vyzývali, aby si lidé odpustili návštěvy širší rodiny a sousedů i tradiční koledování.

Aktuálně platí, že jeden nakažený člověk nakazí jednoho dalšího. Jistý vzestup onemocnění po Velikonocích očekává i epidemiolog a šéf pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény Rastislav Maďar.

"Já si uvědomuji, že to část populace nedodržovala, na druhou stranu se zase velká část chovala zodpovědně. Ale stačí nezodpovědné chování té menší části, abychom to viděli na datech, aby se nám zhoršila situace. Samozřejmě máme připravené mechanismy toho brždění. Pokud se nám ukáže, že to, co nastalo o Velikonocích, za deset nebo čtrnáct dnů zvyšuje zaplněnost akutní intenzivní péče, a že ta křivka stoupá, tak bychom ten plán včas zbrzdili."

Jak dodal, obává se spíše přenosů v rodině.

"Já se spíš bojím těch sekundárních přenosů. Nerizikový člověk se někde nakazil venku a přenese to do rodiny. Na to bychom museli čekat delší dobu. Ale myslím si, že bychom měli tyto sekundární případy vidět do konce dubna."

Havlíček: Česko, Dánsko a Rakousko mají podobný vývoj

Nárůst nakažených očekává po Velikonocích i ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO:

"Velikonoce budeme vyhodnocovat až s určitým časovým odstupem. To nelze vyhodnotit okamžitě. Tím, že bylo hezky, tak byli lidé více venku. To svým způsobem trošku nepřálo všem opatřením. Na druhou stranu, ekonomika se musí postupně pouštět. Hodně to dáváme do korelace s tím, jak se to pouští v Rakousku a v Dánsku a to z toho důvodu, že Česko, Dánsko a Rakousko jsou určitými příklady pro celou Evropu, jak se vypořádaly s tím zdravotně ekonomickým problémem. Do určité míry jsme na tom téměř nejlépe. Společně s kolegy z Rakouska o tom jednáme a ty kroky jsou dost podobné, jaké dělají v Rakousku."

Lidé musí z nařízení vlády od 19. března povinně při pohybu mimo domov nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, venku se mohou pohybovat jen při cestě do práce, pro potraviny či léky nebo z jiných nutných důvodů. Volný pohyb je možný jen v přírodě a parcích. Od 7. dubna je možné venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních.