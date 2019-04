Policie navrhuje obžalovat Babiše, premiér mluví o komplotu, poslanci svolávají schůzi

Šéf Pirátů Ivan Bartoš apeloval na zveřejnění výsledků unijního auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert.

Premiér mluví o komplotu: "Je to živý spis a je to jenom důkaz, že je to politická kauza, že je to komplot, protože nechápu, jak vy to víte dřív než já. Můžete mi vysvětlit, proč vědí média o živých kauzách dřív, než lidi, kterých se to týká."

Premiér Babiš je obviněný z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Nevidí důvod, aby záležitost probírala koalice.

Strany čekají na rozhodnutí státního zástupce

Opoziční strany jsou kritické, podle ODS by měl ve funkci skončit, pokud bude obžalován.

"Pokud se státní zástupce k tomuto názoru přikloní, tak ta situace má jediné řešení, že Andrej Babiš rezignuje na funkci premiéra," řekl předseda opozičí ODS Petr Fiala.

Co se týče vládní ČSSD, ta musí podle jejího předsedy a ministra vnitra Jana Hamáčka počkat, jak se ke kauze postaví právě státní zástupce. Předseda KSČM Vojtěch Filip Radiožurnálu řekl, že takový vývoj sice čekal, i on chce ale počkat:

"Já si počkám s hodnocením, jak se k tomu zachováme, až celý ten spis posoudí státní zástupce."

Ten může podat obžalobu, stíhání zastavit či přerušit. Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu areálu Čapí hnízdo déle než tři roky.

Firma, která farmu vlastní, dotaci loni vrátila

Firma Čapí hnízdo se v prosinci 2007 přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se vrátila pod Agrofert.

Premiér Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Agrofert vlastnil do předloňského února, než jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

Návrhu české policie obžalovat Andreje Babiše si povšimla i zahraniční média. Například němečcká veřejnoprávní televize ZDF uvedla, že premiér vydělává peníze politikou. Babiš pořad kritizoval, uvedl, že reportáž ZDF nemá nic společného se seriózní novinařinou.