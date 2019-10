Pohřeb Karla Gotta bude se státními poctami

Zpráva o úmrtí oblíbeného zpěváka zasáhla celou českou společnost. Vyjádřili se k ní i nejvyšší státní představitelé včetně prezidenta Miloše Zemana:

"Je mi to nesmírně líto, protože to byl zpěvák, který spojoval mnohé generace. A to se téměř žádnému zpěvákovi nepodařilo,"

uvedla hlava státu v České televizi. Vlajky na Pražském hradě a zámku v Lánech jsou z rozhodnutí prezidenta na znamení smutku spuštěny napůl žerdi. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka tak zůstanou až do Gottova pohřbu. To ovšem kritizuje bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt. Podle něj zákon dovoluje spuštění vlajky pouze v den státního smutku.

V první reakci na Gottovo úmrtí vláda schválila, že mu uspořádá státní pohřeb. V České televizi to oznámil premiér Andrej Babiš /ANO/. I toto rozhodnutí však mělo vzápětí své kritiky. Podle nich je státní pohřeb vyhrazen pouze nejvyšším státníkům a má přísně daná pravidla. Dosud měli státní pohřeb s vojenskými poctami jen prezidenti republiky. Vláda nakonec změnila názor a premiér oznámil, že po dohodě s vdovou Ivanou Gottovou bude uspořádán pohřeb se státními poctami:

"Nebude klasický státní pohřeb, jak jsme tady od revoluce měli jenom jeden, ale bude to pohřeb se státní poctou."

Pohřeb se státními poctami měl po Listopadu zatím jen předseda Nejvyššího soudu a první český ombudsman Otakar Motejl. Při takovém pohřbu bývá na místě státní vlajka a účastní se ho taky vojáci pražské posádky. Oproti státnímu pohřbu ale bude výrazně omezená právě vojenská část. Uvádí to bývalý hradní ceremoniář Miroslav Sklenář.

"Určitě nebude žádný přesun rakve na lafetě děla, nebudou čestné dělové salvy, ale v nějaké umírněné podobě, to znamená při vystavení rakve pro veřejnost na Žofíně, se může zúčastnit čestná jednotka Hradní stráže nebo Armády České republiky.“

Na organizaci posledního rozloučení s Karlem Gottem pracuje Úřad vlády ČR. Potvrdila to mluvčí Úřadu vlády Jana Adamcová. Další podrobnosti ale podle ní ještě jasné nejsou.

"Pohřeb se státními poctami se bude konat v sobotu 12. října. Na tento den připadne také státní smutek. Další detaily se teprve dolaďují podle přání rodiny."

V sobotu 12. října proběhne také ve Svatovítské katedrále zádušní mše za Karla Gotta, kterou povede kardinál Dominik Duka. Mše však bude pouze pro zvané. Veřejnost se bude moci s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín v Praze.

Lidé na mnoha místech republiky vzdávají oblíbenému zpěvákovi poctu už od chvíle, kdy byla zveřejněna zpráva o jeho smrti. Před vchodem do jeho vily na pražské Bertramce, kde žil se svou rodinou, hoří stovky svíček, lidé tam také pokládají květiny a vzkazy. Podepisují se i do kondolenční knihy, která byla zpřístupněna na magistrátu v Gottově rodné Plzni. Další podpisové archy jsou k dispozici například v Českém rozhlase v Brně, Olomouci nebo v Hradci Králové. Jinde pietní místa vznikla zcela spontánně, jako třeba u mariánského sloupu v Olomouci.