Pod okny Buckinghamského paláce budou pobíhat tři čeští pelikáni

V českém překladu Slunce, Měsíc a Hvězda. Jejich domovem bude jezírko, na které je výhled z oken Buckinghamského paláce. Pražská zoologická zahrada posílá pelikány do Londýna už poněkolikáté, uvedl její ředitel Miroslav Bobek:

"Ti tři pelikáni se tady vylíhli v únoru a teď cestují do Londýna. Je to pokračování velmi dlouhé tradice, protože v St. James's Parku v Londýně pod okny Buckinghamského paláce a pod okny královny jsou pelikáni už od 17. století. Dlouho je tam dodávali Rusové, potom Sovětský svaz. My jsme to do jisté míry převzali v 90. letech, v době, kdy jsme se stali úspěšnými chovateli. Jako jedni z mála jsme byli Londýnem osloveni, a je to už třetí transport pelikánů do Londýna."

Tři bílí pelikáni jsou de facto darem Prahy královně Alžbětě II. První čtyři odešli z Prahy v roce 1995 a další tři v roce 2013. Tradice chovu pelikánů je však mnohem delší. První daroval králi Karlu II. Stuartovi už v roce 1664 ruský velvyslanec.

Pelikáni pro park St. James je pro zoo prestižní záležitostí

Dodání pelikánů pro park St. James je pro pražskou zoo prestiž, uvedl její ředitel Miroslav Bobek:



"My spolupracujeme se spoustou institucí, i nesmírně prestižních, ale tohle je přece jenom výjimečné, když můžeme říci, že jsou to pelikáni pro královnu, pro královský dvůr. Nic podobného tu myslím ani nikdy nebylo. V tomto smyslu je to velmi výjimečné."

Jak se dočtete na stránkách pražské zoo, v období studené války dodaly pelikány i Spojené státy. Jenže údajně neprospívali, a zkoumalo se proč. Jak přírodovědci zjistili, byli to pelikáni hnědí, kteří žijí na mořském pobřeží, a londýnský park pro ně nebyl vhodný. A co teď čeká české pelikány?

"Čeká je cesta autem do Londýna. Říkali kolegové, že je předpoklad, že pojedou 17 hodin. Pak by už měli jít z těch přepravních boxů ven, takže by to pro ně neměl být nějaký zásadní problém," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Dodávka s přepravkami, ve kterých byl vzácný náklad, se vydala na cestu už po sedmé hodině ráno. V pátek by už pelikáni mohli prozkoumávat svůj nový domov.

Pelikáni patří k nejtěžším ptákům, kteří létají. Mohou vážit až 15 kilogramů. Jsou typičtí svým velkým zobákem s vakem. Poradí si i s rybou dlouhou 30 centimetrů. A když roztáhnou křídla, jejich rozpětí je přes dva metry.