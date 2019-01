Počet obětí dopravních nehod výrazně vzrostl

"Byl tam čtyřiceti procentní nárůst. Když si vezmeme, že v roce 2017 také umřelo na silnicích hodně lidí, bylo to asi 500, letos je to zhruba 570, tak výraznou porci můžeme dát na vrub nehodám motocyklistů, kteří jezdili od začátku dubna do konce října, měli hodně dlouhou sezónu," uvedl šéf Besipu Tomáš Neřold. Obětí přibylo také mezi chodci.

"Tam dlouhodobě máme špatná čísla, a tento rok se to ještě zhoršilo. Řidiči třeba chodce vůbec nevidí kvůli nepozornosti, nebo chodec vstoupí do vozovky způsobem, že už řidič nemá šanci nijak reagovat."

Mezi nejčastější příčiny tragických nehod patřila nepřiměřená rychlost a nepozornost řidičů. V počtu usmrcených na milion obyvatel je ČR zhruba v průměru Evropské unie na 15. příčce.

Sedmdesát procent řidičů špatní vidí

Na nehodách se podepisuje také to, že až 70 procent řidičů špatně vidí. Vyplývá to z průzkumu projektu Road Safety Autoklubu České republiky, do kterého se zapojilo skoro 4300 lidí. Projektem Slepí vrazi chtěl autoklub upozornit, že špatný zrak je za volantem stejně nebezpečný jako třeba drogy a alkohol.

Ministerstvo dopravy proto chystá zákon, který by měl zavést povinné kontroly zraku řidičů při výměně řidičského průkazu. Lékařské prohlídky podle Libora Budiny z projektu Road Safety už částečně fungují dnes.

"Řidič starší 65 let už musí povinně na zdravotní prohlídku k praktickému lékaři. Ten může podle zákona udělat tzv. speciální vyšetření, a může ho poslat k očnímu lékaři. Tam bych takový velký problém neviděl. Spíše u řidičů 18 až 65 let."

Také Besip chce pomocí dalších kampaní upozorňovat na nešvary českých řidičů, dodává Tomáš Neřold:

"Spolu s Českou asociací pojišťoven jsme se věnovali kampani proti používání telefonu za volantem. Chceme otevřít další téma bezpečné vzdálenosti. To je velký nešvar u českých řidičů, kombinace toho, že jedou moc rychle, nedávají stoprocentní pozor a ještě se lepí na řidiče před sebou. To je taky kritickým faktorem u řady nehod. Chceme působit i na chodce, aby se chodci a zvláště chodci senioři snažili co nejvíce chránit, protože jsou ti nejzranitelnější."

Ministerstvo dopravy připravuje revizi bodového systému. Právě nedodržení bezpečné vzdálenosti by se mělo stát nově bodovaným přestupkem, ohodnoceným čtyřbodovou sazbou. Zpřísní se i postihy za držení telefonu za jízdy, což je třetí nejčastější přestupek. Strop, při kterém řidiči přijdou o řidičský průkaz, je 12 bodů.

Pomohl by řidičák na zkoušku?

Už zhruba dvanáct let se hovoří o řidičáku na zkoušku, neboť začínající šoféři zaviní asi čtvrtinu nehod. Průkaz by platil dva roky a šofér by o něj přišel už po nasbírání šesti bodů. O prosazení se snažil v roce 2016 ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a před tím i jeho předchůdce Zbyněk Stanjura z ODS. Novinku by uvítala i dopravní policie nebo dopravní psychologové. Podle nich si mladí řidiči připadají jako králové silnic. Někdy svoji agresivní jízdu ukazují na sociálních sítích, a nevěnují se plně řízení.

Učitelé autoškol upozorňují na to, že začínající šoféři často kopírují styl jízdy svých rodičů. Někteří se obávají, že nováček si průkaz schová na dva roky do šuplíku, a pak teprve začne jezdit. Na silnici tak vyrazí ještě méně zkušený než po dokončení autoškoly.