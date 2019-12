Po brexitu nastanou náročná jednání, shodují se čeští politici

Český premiér Andrej Babiš (ANO) hodnotí volební úspěch konzervativců v čele s Borisem Johnsonem jako vítězství charismatického lídra. Odchod Británie z evropského bloku označil za "škodu pro Evropu". Dodal, že teď členské státy Unie čekají náročná jednání.

"Vyhrál brexit. Je mi to samozřejmě líto, že Velká Británie odchází. Je to ale definitivní. ČR ztrácí silného spojence v EU. Otázkou je, jestli se do konce roku 2020 domluví veškeré obchodní a celní dohody. Protože je tam možnost, že by červnu 2020 požádali o prodloužení toho přechodného období o další dva roky. To ale nepředpokládám, " řekl Babiš.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. V zájmu EU i Česka a Británie je podle ní, aby byly nejbližšími spojenci. "Britští voliči dali zejména najevo, že chtějí, aby byl brexit dokončen. Tím ale začne zásadní vyjednávání ohledně další podoby vztahů mezi Británii a EU, tedy i námi. A tato jednání předpokládáme, že nebudou vůbec jednoduchá. Ale je v zájmu České republiky, aby ty vztahy byly co nejlepší."

Šéf ODS Petr Fiala pogratuloval na twitteru Johnsonovi k volebnímu vítězství. Britští voliči podle něj dali jasný signál, že chtějí opustit EU a ukončit tahanice kolem brexitu. Úspěch konzervativců přivítal také europoslanec ODS Jan Zahradil. Českému rozhlasu řekl, že jeho strana bude s konzervativci spolupracovat i po brexitu.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je i po volbách Británie ohledně brexitu rozdělena napůl. Porážku labouristů s lídrem Jeremy Corbynem vnímá ale Rakušan jako zaslouženou. „Labouristé nenabídli alternativu těm voličům, kteří mají blízko k liberálnímu pojetí světa, ale on pro ně prostě nepředstavuje jako tradiční starý socialista nějakou alternativu. České republice to každopádně nepřinese nic dobrého, protože tento výsledek je spojen jednoznačně s tím, že brexit definitivně bude."

Petříček: Vláda musí hájit zájmy českých firem a Čechů žijících v Británii

K situaci ve Velké Británii se vyjádřil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jeho osobně také mrzí, že Británie opouští Evropskou unii, podle něj byli Britové unaveni politickým patem a volbami se posunuli o krok dál. Šéf české diplomacie také upozornil, že Česko teď čeká vyjednávání o budoucích vztazích a to bude možná ještě náročnější. Vláda podle něj musí hájit zájmy českých firem nebo Čechů žijících v Británii.

"My podporujeme to, abychom nalezli cestu k co nejužší ekonomické spolupráci. Velká Británie je pro nás pátým největším obchodním partnerem. Také ale chceme, aby byly dořešeny poslední otazníky kolem setrvání českých občanů, kteří chtějí ve Velké Británii nadále žít i po jejím odchodu z Evropské unie," uvedl Petříček.

Podle ekonomů je pro český byznys výsledek britských voleb dobrou zprávou, protože ukončí nejistotu. Vítězství konzervativců podle zástupců firem přináší naději, že Spojené království vystoupí na konci ledna z Evropské unie s dohodou.

Také podle Svazu průmyslu a dopravy teď bude podstatné, aby Boris Johnson nejdřív protlačil britským parlamentem rozvodovou dohodu a pak aby se začalo pracovat na dohodě o volném obchodu. Jenže, jak v Českém rozhlase upozornil viceprezident Svazu Radek Špicar, dojednat takovou smlouvu bude poměrně komplikované a není na to mnoho času.

"Začne se jednat o tom, co nás v podstatě zajímá ještě mnohem více. A to je, jak bude vypadat finální nastavení ekonomických vztahů s Británií. Na stole bude muset být nějaká dohoda o volném obchodu. Na tu máme roční období, abychom ji vyjednali. My jsme ale přesvědčeni o tom, že to nebude dostatečné."

Pokud by se obchodní dohodu podle Špicara nepodařilo do roku domluvit, tak to podle něj oživuje riziko tvrdého brexitu. Ten by podle ekonomů mohl českou ekonomiku přibrzdit v růstu o více než procento HDP.