Plejtvák myšok se příští rok do muzea vrátí

Otevření Národního muzea se zúčastnila řada politiků. Například prezident Miloš Zeman vzdal hold autorům muzea a vyzval politiky, aby měli odvahu nechat stavět současné architekty, kteří by město obohatili.

I když bylo o víkendu zima a pršelo, do muzea přišly tisíce lidí, kteří byli zvědavi, jak se rekonstrukce podařila.

"Budova musela být už v roce 2011 zavřena, protože byla v havarijním stavu. Samotná rekonstrukce začala v roce 2015. Trvala asi 3,5 roku, což na tak ohromnou budovu není tolik. Teď otevíráme budovu do zkušebního provozu, ještě do začátku příštího roku se tam budu dolaďovat některé věci," uvedl Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

"Snažili jsme se budovu obnovit do podoby roku 1891, kdy byla otevřena. Spousta věcí tam byla zničena. Jednak v důsledku času, jednak dvěma vojenskými útoky. V roce 1945 na Národní muzeum spadla bomba a zničila skleněné vitráže. V roce 1968 byla budova rozstřílena okupačními vojsky během srpnové invaze. My jsme detailně dávali do pořádku všechny exteriérové a interiérové prvky, včetně výmaleb sálů. Ta budova byla sice postavena pro muzejní účely, ale na konci 19. století. Potřebovali jsme ji zmodernizovat. Zastřešili jsme obě dvorany. Z kopule muzea, která byla dřív technickým prostorem, jsme udělali vyhlídkovou terasu. Dřív tam nebyly žádné výtahy, teď jich je tam osm. Bylo tam nataženo 15 kilometrů veškerých drátů a rozvodů. Vedle památkové ochrany se tak budova i modernizovala, aby byla příjemná pro návštěvnický provoz."

Rekonstrukce rozšířila výstavní plochu o 30 procent

Muzeum je zatím otevřeno ve zkušebním provozu. Lidé tak vidí část interiérů a dvě velké výstavy. Ta první mapuje klíčové okamžiky 20. století. Jsou tu všechny důležité dokumenty, které ovlivnily vznik a existenci republiky. Na výstavě 2x100 se pak představuje 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomíná 200. výročí založení instituce. Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce, dodal Michal Lukeš:

"Rekonstrukce umožnila, že se o 30 procent zvýšila výstavní plocha muzea. Poprvé v historii bude mít Národní muzeum kompletní expozice. Je to muzeum historické a přírodovědecké pod jednou střechou. Zároveň máme specializované expozice. Například Klenotnice muzea, kde budou v trezorových místnostech ty nejvzácnější předměty. Jsme hodně zaměřeni na vzdělávání, proto vytváříme speciální dětské muzeum. Ty nejmenší se budeme snažit přes fantazii a kreativitu přitáhnout k vědě, k poznání a k muzejnictví."

Rekonstrukce Národního muzea patřila k nejrozsáhlejším a nejnáročnějším svého druhu a přišla na 1,8 miliardy korun.