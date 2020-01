Piráti by chtěli stovku krajských zastupitelů

Bartoše ve volbě podpořilo 606 z 653 hlasujících. Do volby se zapojilo 63,4 procenta všech členů Pirátů. Ivan Bartoš po svém zvolení řekl, že Pirátská strana po deseti letech funguje jako plnohodnotná strana v České republice a v Evropě. Vysvětlil, jak by chtěl oslovit nové voliče.

"Pirátská strana i na případné vládní účasti musí okamžitě řešit situaci lidí v ČR a jejich běžných životů. 40 procent je ve skupinách strádající a ohrožení. Jsou to otázky dostupnosti bydlení a řada dalších."

Ivan Bartoš v současné chvíli za politicky nejbližšího partnera považuje hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Případnou koaliční spolupráci by s ním ale Piráti domlouvali až po volbách. Vyloučili spolupráci se stranami typu hnutí Tomia Okamury či s komunisty.

Piráti se chtějí stát vládní stranou

Jak uvedl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, letos čekají na Piráty volby do krajů.

"Jsou pro ně důležité, protože v krajích zatím tak úspěšní nejsou jako na té celostátní úrovni nebo v komunální politice, kdy výrazným způsobem ovlivňují život v těch největších městech, ať už je to Praha, Ostrava nebo Brno. Zároveň také mají před sebou příští rok volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých chtějí výrazně uspět. Hovoří o tom, že by se rádi stali vládní stranou. V tuto chvíli je reálné, že by se Piráti mohli stát maximálně koaličním partnerem hnutí ANO, protože pokud nedojde k nějaké zásadní změně ve vývoji volebních preferencí, tak je velmi pravděpodobné, že ANO ty příští volby vyhraje."

Piráti by chtěli přilákat nové lidi, zdůraznil Bartošův protikandidát Vojtěch Pikal. Zatím mají 1000 členů. Druhý z protikandidátů Mikuláš Ferjenčík mluvil mimo jiné o legalizaci konopí nebo podpoře start-upů.

Hartman: šance získat seniory nejsou velké

Piráti na fóru také řešili, jak získat seniory, dodal komentátor Petr Hartman:

"Já si myslím, že ty šance nejsou úplně velké. Bude hodně záležet na tom, jak se bude dařit udržovat tuto voličskou skupinu ve své přízni Andreji Babišovi z hnutí ANO. Pochopitelně Piráti jsou si vědomi toho, že mají zatím určitý strop, že se jim nedaří překonat patnácti procentní hranici a že si nevystačí s tou současnou voličskou skupinou. Je otázka, jak se jim to podaří, protože Piráti jsou stále ještě vnímáni jako strana, která je výrazně zaměřena na digitalizaci, na nové technologie, na internet. Jsou populární u těch mladších voličských skupin. Zároveň Piráti těží z toho, že jsou stranou protestní, mohou na sebe vázat nespokojené hlasy. Zatím ještě neměli možnost se nějak zkompromitovat vládnutím na celostátní úrovni a jsou neokoukanou protestní stranou."

Ivanu Bartošovi ke znovuzvolení předsedou Pirátů gratulovali představitelé pravicových opozičních stran. Mluvili o možnostech spolupráce na konkrétních tématech, i když jsou mezi stranami programové rozdíly. Naopak kriticky se vyjádřil šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, podle kterého Pirátům chybí pokora a sebereflexe.