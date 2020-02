Petříček: Sever Británie nabízí ekonomické příležitosti pro české firmy

V Británii podle odhadu úřadů žije až 100 tisíc českých občanů. Ti, kteří chtějí v zemi zůstat i po jejím odchodu z Evropské unie, se musí zaregistrovat u místních úřadů. Zatím žádost o status usedlíka podalo jen 33 tisíc Čechů.

"Nečekejte na poslední možnost, neváhejte už nyní oslovit konzuláty, pokud potřebujete nové doklady a dokumenty k registraci. Naše kapacity na konzulátu v Manchesteru nebo na ambasádě v Londýně jsou také omezené," vyzval české krajany ministr Petříček.

Dodal, že česká diplomacie se nyní soustředí především na informování Čechů, kteří chtějí po konci přechodného období, tedy po roce 2020, zůstat v Británii. Informační kampaň spustí i samotná Británie.

"Jsem rád, že si i britské úřady uvědomují, že je potřeba skutečně ty informace lidem, kteří budou zůstávat, po tom přechodném období v Británii, v co možná největší míře dodat. Máme zájem na tom, aby se naši lidé nedostávali do situace, že budou nelegálně na území Británie," řekl ministr.

Příležitosti pro české firmy

Brexit byl jedním z důvodů, proč Česko loni v březnu v Manchesteru otevřelo generální konzulát. Podle Petříčka se po méně než roce jeho fungování potvrdilo, že to mělo smysl. A nejen kvůli brexitu.

"Co se týče například konzulárních úkonů, které tam museli za necelý celý rok udělat, to řadí tento konzukát k těm vytíženým úřadům," vysvětluje Petříček a dodává:

"Zároveň ale chceme rozvíjet prezentaci, představit Českou republiku novým oblastem v Británii. Sever Británie nyní zaznamená velmi rychlý rozvoj, britská vláda chce hodně investovat do modernizace právě oblastí jako je Manchester, Sheffield, Leeds. Nabízí se zde tedy ekonomické příležitosti pro české firmy. Je to jedna z priorit, na kterých jsme se s generálním konzulem domluvili."

Studenti v Manchesteru

Český ministr se v Manchesteru setkal s českými studenty tamních univerzit. Připomněl, že sám v Británii studoval a byly to, jak řekl, zkušenosti k nezaplacení.

Bavili se mimo jiné o tom, jak to bude se studiem po akadamickém roce 2021/22, když nebude možný Erasmus. Dosud se totiž mohli čeští studenti hlásit v rámci tohoto programu ke studiu na britských školách stejně jako v kterékoliv jiné zemi EU. Budoucnost ale není jasná. Spolupráce Velké Británie s Erasmem bude totiž v dosavadním znění fungovat pouze do letošního roku. Podmínky pro další roky nejsou zatím definované.

"To je to, co nás nyní tíží nejvíc," říká Pavla Matásková, ředitelka České školy v Manchestru.

"A další věc, která nás tíží, je to, že se na nás rodiče nyní obracejí s dotazy, co bude dál. Jak tady budou fungovat školy. My ty odpovědi ale zatím nemáme, protože nevíme, jaké budou možnosti dětí, až nastane finální brexit. Nevím třeba, jaké budou nároky u dětí na školné na všech stupních vzdělávání," vysvětluje.

"Rodiče teenagerů teď nejvíc tíží, jak to bude s dětmi českého původu bez britského občanství, když se budou hlásit na vysokou školu. Protože je rozdíl, když se platí 9 tisíc nebo 16 tisíc liber. Nebo třeba jestli budu mít nároky české děti na studentské půjčky, které teď fungují pro všechny občany EU," dodává ředitelka.

Krajanský program pro děti

Kolik Čechů žije v oblasti Manchesteru, neví. Do tamní České školy je podle ní zapsaných 55 dětí.

"Učíme děti od první po devátou třídu, máme tři předškolní třídy a ještě vyučujeme děti češtinu jako cizí jazyk, aby se domluvily s příbuznými," doplňuje.

Škola ale podle ní kromě výuky také organizuje velký krajanský program. "Na letošní rok máme například připravena tři divadelní představení, hudební vysoupení, jezdí k nám cimbálovka. Děláme pro děti hodně výletů do okolí. Máme tady úžasný venkov. Spousta rodičů o tom ani neví," popisuje Pavla Matásková.